Ab Freitag online: Doku über Stefan Kretzschmar

Ab Freitag gibt es eine EHF-Doku über das Leben von Stefan Kretzschmar, dem bekanntesten deutschen Handballer.

Stefan Kretzschmar: "Ich habe alles erlebt, was man erleben kann." IMAGO/Eibner

Freunde, Familie und Stefan Kretzschmar selbst kommen in der Dokumentation zu Wort. "Ich habe alles erlebt, was man erleben kann. Und richtig wilde Zeiten erlebt", sagt Stefan Kretzschmar zu Beginn der Doku.

Die Premiere der Dokumentation findet am morgigen Freitag (12. Januar, 19.30 Uhr) auf dem offizielen YouTube-Kanal der EHF - "Home of Handball" statt. Nach der Premiere wird die Dokumentation in Deutschland exklusiv auf der Streaming-Plattform Dyn verfügbar sein, während Fans weltweit sie auf Youtube, sowie auf EHFTV schauen können.

"Die meisten Menschen, die von außen hart aussehen, haben im Inneren einen weichen Kern. Jeder Superstar hatte eine sehr schwierige Kindheit. Wenn du die Liebe deiner Mutter nicht bekommst, versuchst du, sie woanders zu finden", so Kretzschmar.

Der Film zeigt Kretzschmars Kindheit und was ihn sowohl als Spieler als auch als Mensch geprägt hat. Basketball-Superstar Dirk Nowitzki ist ebenso zu sehen wie Fußball-Star Toni Kroos, Kretzschmars Freund Christoph Schneider (Schlagzeuger der Heavy-Metal-Band Rammstein), aber auch seine ehemaligen Trainer wie Heiner Brand und Alfred Gislason.

"Damals war er Kult, jeder kannte ihn und wusste, wie er die Flügelposition prägte. Er war definitiv eine Kultfigur", so Nowitzki. Stefan Kretzschmar gewann mit dem SC Magdeburg die Champions League und die Meisterschaft. Mit der deutschen Nationalmannschaft blieb ihm ein Titel verwehrt. Er holte mit dem DHB-Team 2002 EM-Silber, 2003 WM-Silber und 2004 Olympia-Silber.