Ab der Saison 24/25: Lehwald übernimmt das Ruder bei Türkspor Kiel

Oberligist Inter Türkspor Kiel schafft Klarheit auf dem Trainerposten: Auf das kürzlich bis zum Saisonende an der Seitenlinie installierte Trainerduo Mladenovic/Erol soll ab der kommenden Saison David Lehwald als Chefanweiser folgen.

Mit der Aufgabe, das Sorgenkind Inter Türkspor Kiel vor dem Abstieg aus der Oberliga Schleswig-Holstein zu bewahren, hatten die Vereinsverantwortlichen kürzlich erst das Trainerduo Mikica Mladenovic und Samed Erol betraut. Ob das Interimsduo, das auf den bereits im September entlassenen Liridon Imeri folgte, den hauchzarten Zwei-Punkte-Vorsprung vor der roten Zone letztlich aber über die Ziellinie schleppen kann, bleibt erst einmal Zukunftsmusik.

Trotz einiger sportlichen Fragezeichen hat Türkspor nun jedoch langfristig Klarheit auf dem Trainerposten geschaffen. Wie der Oberligist am Dienstagnachmittag verkündete, soll David Ehwald ab der kommenden Spielzeit den Posten des Cheftrainers in Kiel übernehmen. Aktuell ist Lehwald als Trainer beim Verbandsligisten TSV Flintbek tätig, zuvor sammelte er Erfahrungen als Trainer beim Heikendorfer SV und in der Oberliga beim TSV Schilksee.

Kontinuität als oberstes Ziel

Als Co-Trainer zur Seite stehen wird ihm Axel Mommer. Mommer, selbst erfahrener B-Lizenz-Inhaber, arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich mit Lehwald zusammen. Von 2013 bis 2020 war er als Co-Trainer tätig und ist seit 2021 beim TSV Flintbek im Einsatz. „Ich freue mich gemeinsam mit meinem Co-Trainer Axel Mommer auf diese spannende und sportliche Herausforderung", scharrt der künftige Headcoach bereits jetzt mit den Hufen. Der offene und ehrliche Austausch in den letzten Wochen mit den Verantwortlichen von Inter Türkspor Kiel habe Lehwald für diese "sehr attraktive Aufgabe" begeistert. "Neben dem maximal sportlichen Erfolg und der Entwicklung dieser jungen und engagierten Mannschaft ist es ebenfalls mein Ziel, Kontinuität einzubringen."

Ob Lehwald in der kommenden Spielzeit noch in der Oberliga an der Seitenlinie stehen wird, liegt nicht in seiner Verantwortung. "Der Verein hat sich in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil der Flens-Oberliga entwickelt und gehört auch weiterhin in die höchste Spielklasse in Schleswig-Holstein", ist sich Lehwald aber sicher.