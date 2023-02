Ab der Saison 2023/24: Werder mit neuem Trikotsponsor

Die Spieler des SV Werder Bremen laufen ab der kommenden Saison im deutschen Profifußball mit einem neuen Sponsor auf. Wer das sein wird, ist noch nicht bekannt.

Seit mittlerweile elf Jahren ziert die PHW-Gruppe die Trikots des SV Werder Bremen. Das Unternehmen aus der deutschen Lebensmittelindustrie - genauer das größte Unternehmen der Geflügelwirtschaft in Deutschland und einer der größten Betriebe dieser Art in Europa - wird ab Sommer 2023 aber nicht mehr auf den grün-weißen Shirts zu sehen sein.

Denn wie der SVW an diesem Donnerstag offiziell mitteilte, wird die Haupt- und Trikotpartnerschaft dann enden.

2012: Starke Kritik gegenüber "Wiesenhof"

Einen neuen Sponsor verkündeten die Bremer noch nicht. "Wir befinden uns seit einiger Zeit in guten Gesprächen mit potenziellen Kandidaten und sind sehr optimistisch, dass wir bereits in Kürze einen Abschluss verkünden können, mit dem wir auch in den nächsten Jahren im Haupt-und Trikotsponsoring sehr gut aufgestellt sind", wurde Geschäftsführer Klaus Filbry, der seinen eigenen Vertrag mit dem Klub an diesem Donnerstag bis 2026 verlängert hatte, allerdings zuversichtlich zitiert.

Peter Wesjohann, Vorstandsvorsitzender der PHW-Gruppe, betonte derweil: "Wir bedanken uns beim SV Werder Bremen für das Vertrauen und das immer gute Miteinander. Für uns hatte es eine große Bedeutung, dem Klub auch in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Zeit mit Pandemie und Abstieg die Treue zu halten."

Zur PHW-Gruppe gehören im Übrigen die Marken "Wiesenhof" und der Ableger "Green Legend" für vegane Alternativen. Die Entscheidung für das Sponsoring mit dem Geflügelfabrikanten "Wiesenhof" hatte den Bremern 2012 heftige Kritik eingebracht. Teile der Fanszene hatten die Entscheidung vielfach kritisiert, der Entschluss hatte zudem zu Austritten von Fans geführt. Auch Organisationen wie PETA und Deutscher Tierschutzbund hatten den Vertrag kritisiert.

