Ab der neuen Saison: Härtere Strafen im englischen Fußball

Um Fehlverhalten von Spielern, Trainern und Fans verstärkt zu bekämpfen, haben die Verantwortlichen im englischen Fußball umfassende Maßnahmen auf den Weg gebracht. Kommt es zur Gelbe-Karten-Flut?

Szenen, die FA, Premier League & Co. nicht mehr sehen wollen: Hier reden Liverpool-Spieler auf Referee Simon Hooper ein. IMAGO/Action Plus

Spieler, die Schiedsrichter auf dem Platz bedrängen und auf sie einreden - diese Bilder gibt es im Profifußball nahezu in jedem Spiel. In England sollen sie bald ein Ende haben. Das ist Teil eines Maßnahmenpakets, das die führenden Organisationen um FA, Premier League, die English Football League (EFL) und Women's Super League (WSL) gemeinsam mit der Schiedsrichter-Vereinigung PGMOL verabschiedet haben. Damit sollen Fehlverhalten von Spielern, Trainern und Fans effektiv bekämpft werden.

Das sind die wichtigsten Maßnahmen:

Spieler dürfen sich nicht mit den Spieloffiziellen anlegen, in deren persönlichen Raum eindringen oder mit ihnen in Körperkontakt treten. Umringen zwei oder mehr Spieler den Schiedsrichter verteilt dieser mindestens eine Gelbe Karte und meldet den Fall der FA, die vor allem Wiederholungstäter künftig mit höheren Geldstrafen belegen will. Von allen Kapitänen wird erwartet, "dass sie Verantwortung für ihre Teamkollegen übernehmen, sie zu einem fairen Spiel ermutigen sowie den Spieloffiziellen und deren Entscheidungen gegenüber Respekt zeigen".

Cheftrainer müssen am Briefing der Offiziellen vor einem Spiel teilnehmen. Während des Spiels darf nur eine Person pro Team vorne in der Coachingzone stehen. Eine zweite Person, etwa ein Assistent, darf zwar stehen, aber nur nahe der Auswechselbank. Auch Diskussionen zwischen den beiden Personen dürfen nur dort stattfinden. Alle anderen sind angehalten, während des Spiels sitzen zu bleiben.

Fans, die mit Gesängen auf tragische Ereignisse in der Geschichte eines Klubs anspielen, müssen mit Stadionverboten und einer möglichen strafrechtlichen Verfolgung rechnen. Auch in der vergangenen Saison hatte es regelmäßig derartige Vorfälle gegeben. Außerdem soll es im Stadion und online Programme geben, mit denen Erwachsene und Kinder über den Schaden aufgeklärt werden, die solche Gesänge anrichten.

"Der Fußball hat die Kraft, all jene zu vereinen und zu inspirieren, die ihn spielen und sehen", sagt FA-Boss Mark Bullingham. "Manchmal jedoch kann eine kleine Minderheit von Spielern, Trainern und Fans das negativ beeinflussen. Unser gemeinsamer Ansatz besteht darin, dieses Verhalten auf dem Spielfeld und an den Seitenlinien zurückzudrängen und gleichzeitig unseren Schiedsrichtern den Respekt und den Schutz zu gewähren, den sie verdienen. Wir sind auch entschlossen, gegen die Zunahme von inakzeptablem Verhalten auf den Tribünen vorzugehen."