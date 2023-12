Ab 2024/25: RTL zeigt drei Zweitliga-Konferenzen pro Saison

Der Pay-TV-Sender Sky und RTL Deutschland verkündeten am Dienstag eine strategische Partnerschaft, die Fans der 2. Bundesliga aufhorchen lässt. Ab der Saison 2024/25 wird der Sender drei Zweitliga-Konferenzen pro Saison im Free-TV senden.

Ab der kommenden Spielzeit gehen RTL Deutschland und der Pay-TV-Sender Sky eine zunächst auf zwei Jahre ausgelegte strategische Content-Partnerschaft ein. Im Zuge des Deals, den die beiden Medienunternehmen am Dienstag verkündeten, wird es ab dem kommenden Sommer zu Veränderungen im jeweiligen Live-Sport-Angebot der beiden Sender kommen.

Auswirkungen hat das auch auf die Übertragung der 2. Bundesliga haben. Bislang hatte Sky hierfür die Exklusivrechte, lediglich das Topspiel am Samstagabend lief parallel zum Pay-TV-Angebot bei Sport1. Ab der Saison 2024/25 werden nun weitere Spiele im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Drei Konferenzschaltungen pro Saison werden bei RTL laufen.

"Die Gewohnheiten der Verbraucher ändern sich im Laufe der Zeit. Unsere Aufgabe ist es, diese Entwicklungen vorwegzunehmen und Lösungen anzubieten, die ihnen das Leben erleichtern. Die Partnerschaft unterstreicht das, weshalb wir uns sehr auf die Zusammenarbeit mit RTL freuen", erklärt Barny Mills, CEO von Sky Deutschland, in einer Mitteilung den Schritt zur Zusammenarbeit.

Auch Formel 1 und Premier League bei RTL - Sky erhält Europa-League-Spiele

"Die neue Content-Partnerschaft mit Sky ist der nächste große Schritt in Richtung unseres Versprechens 'All Inclusive Entertainment', da es [...] unser Sportangebot rund um Fußball, American Football und Motorsport perfekt ergänzt", begründet RTL-CEO Stephan Schmitter den Deal, der zudem unter anderem sieben Formel-1-Rennen pro Saison bei RTL sowie ein Premier-League-Spiel pro Saison beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ beinhaltet. Im Gegenzug erhält Sky zwei Spiele der Europa League sowie der Europa Conference League pro Spielwoche, an der RTL die Exklusivrechte hält.

Um die Konferenzen, die üblicherweise drei Spiele am Samstag- bzw. Sonntagnachmittag beinhalten, welcher Spieltage der Saison 2024/25 sowie in der Folge-Spielzeit 2025/26 es sich handeln wird, stand mit der Verkündung des Deals noch nicht fest.