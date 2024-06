Aaronson verlängert langfristig in Frankfurt - bleibt aber vorerst in Holland

Der US-Amerikaner Paxten Aaronson bleibt der Frankfurter Eintracht treu. Wie der Bundesligist am Freitag offiziell machte, unterschrieb der 20-jährige Offensivmann nun einen Vertrag bis 30. Juni 2028. 2023 aus den Vereinigten Staaten von Philadelphia Union gekommen und zuletzt an Vitesse Arnheim ausgeliehen, wird Aaronson aber weiter auf Reise gehen. Für die kommende Spielzeit 2024/25 wird der Jungprofi erneut in die Niederlande - dieses Mal an den FC Utrecht - verliehen.