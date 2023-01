Aaronson: Dinner mit Hardung, Torhunger in Dubai

Mit der Reise ins Trainingslager nach Dubai beginnt für Frankfurts Neuzugang Paxten Aaronson (19) ein aufregendes neues Kapitel. Der Zehner aus Philadelphia ist eine Investition für die Zukunft, sein Bruder spielt bereits in der Premier League und US-Nationalmannschaft.

Aus Frankfurts Trainingslager in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) berichtet Julian Franzke

Nun hat es also der nächste Sprössling aus der fußballverrückten Aaronson-Familie über den großen Teich nach Europa geschafft. Paxten Aaronson, 19 Jahre jung, ein hagerer Bursche, will bei der Eintracht die nächsten Entwicklungsschritte gehen und als Zehner eines Tages die Herzen der Fans im Waldstadion erobern. Noch steht der Teenager im Schatten seines Bruders Brenden (22), der bereits vor zwei Jahren nach Salzburg wechselte und im vergangenen Sommer für etwa 30 Millionen Euro Ablöse zu Leeds United transferiert wurde; bei der Weltmeisterschaft stand er für die USA auf dem Platz.

Aufgewachsen sind die Brüder im beschaulichen Städtchen Medford, New Jersey, gut eineinhalb Autostunden entfernt von Philadelphia, wo sie zu Profis reiften. Papa Rusty spielte als junger Kerl auf dem College selbst Fußball und ist heute Jugendtrainer, seine beiden Jungs infizierte er seit der frühesten Kindheit mit dem Fußballvirus. Nun kann er mächtig stolz sein, dass sie den Sprung in den Profibereich geschafft haben.

Paxten fügte sich bei der SGE schon in den ersten Einheiten mit Toren in den Trainingsspielen gut ein, mit seiner aufgeschlossenen, aufgeweckten Art dürfte ihm auch die Integration im Team und in der Stadt Frankfurt rasch gelingen. Der Youngster beschreibt sich selbst als "schnell und dynamisch", die Zehn sei seine Lieblingsposition, er könne in einem 4-2-3-1 dank seiner Schnelligkeit aber auch auf beiden Flügeln spielen.

Bester Torschütze und Spieler bei der U-20- CONCACAF-Meisterschaft

Aus der MLS bringt Aaronson die Erfahrung aus 37 Spielen (vier Tore) mit, wobei er lediglich siebenmal in der Startelf stand. Am ungarischen Nationalspieler Daniel Gazdag (22 Saisontore) gab es kein Vorbeikommen. Für Furore sorgte der antrittsstarke und wendige Mittelfeldspieler bei der CONCACAF-Meisterschaft der U 20, die er im vergangenen Juli mit den USA gewann (6:0 im Finale gegen die Dominikanische Republik). Nach dem Endspiel wurde er mit sieben Toren als bester Torschütze und bester Spieler des Turniers ausgezeichnet.

"Wir wollen ihn in Ruhe aufbauen, damit er sich sukzessive an die Intensität und Spielweise gewöhnt, die Prinzipien unseres Spiels lernt und auch schon ein bisschen die deutsche Sprache sowie sich an kulturelle Unterschiede gewöhnt", erklärte Sportvorstand Markus Krösche kürzlich im Gespräch mit dem kicker. "Wenn er Leistung bringt und schon so weit ist, wird er natürlich auch in dieser Saison auf seine Einsatzminuten kommen. Es liegt ein Stück weit an ihm und der Gesamtsituation, wie schnell das geht."

Angst, dass der Schritt zur Eintracht zu früh kommen könnte, hat Aaronson nicht. "Wenn die Gelegenheit kommt, musst du sie nutzen", sagt er voller Überzeugung, immerhin sei die Eintracht "ein Top-Team in Europa". Von der neuen Umgebung und den erfahrenen Mitspielern könne er in seiner Entwicklung nur profitieren: "Ich versuche, jeden Tag dazuzulernen und besser zu werden, mich an das Team und die Taktik zu gewöhnen."

Den größten Unterschied zu seiner Zeit in Philadelphia sieht er beim blitzschnellen Umschalten, auf das Trainer Oliver Glasner großen Wert legt. Da er es gewohnt ist, mit wenigen Kontakten zu spielen, dürfte er sich mit der Zeit daran gewöhnen. Zulegen muss er im muskulären Bereich, noch erinnert seine Statur an Daichi Kamada und Jesper Lindström - die beiden Leistungsträger waren ähnlich schmächtig, als sie nach Frankfurt kamen, sind mittlerweile aber durchaus robust.

Auf den Spuren von Kamada und Lindström

Krösche glaubt, dass Aaronson einen ähnlichen Weg gehen wird: "Er hat sich für uns entschieden, weil er sieht, dass sich bei der Eintracht junge Spieler gut entwickeln. Wir haben ihm erklärt, wie wir ihn sehen und welche Entwicklung er bei uns nehmen kann. Ob Jesper Lindström, Ansgar Knauff, Tuta, Evan Ndicka, Daichi Kamada, Eric Junior Dina Ebimbe oder Randal Kolo Muani - es wird wahrgenommen, dass wir junge Spieler einsetzen und sie weiterentwickeln. Das hilft uns bei Talenten wie Paxten."

Auch Krösches rechte Hand Timmo Hardung, der 33-jährige Leiter der Lizenzspielerabteilung, spielte bei der Verpflichtung eine wichtige Rolle. "Timmo besuchte mich in Philadelphia, schaute einige Trainingseinheiten, traf sich mit mir zum Dinner und erklärte mir, welchen Plan die Eintracht mit mir hat", erzählt Aaronson. Zu seinen Vorbildern zählen Lionel Messi, Luka Modric und Ilkay Gündogan. Doch auch Mario Götze und Daichi Kamada, Frankfurts brillante Zehner, sind gewiss nicht die schlechtesten Lehrmeister für die kommenden Monate.