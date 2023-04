Aarons Tor gegen Bayern als Abschiedsgeschenk für Mainz

Mit einem sehenswerten Distanzschuss sorgte Aaron für den Schlusspunkt beim 3:1 von Mainz 05 gegen den FC Bayern. Der 26-Jährige wird den FSV im Sommer nach fünf Jahren verlassen, wie sein Berater ankündigt.

"Wir werden die Zusammenarbeit beenden und suchen nach anderen Möglichkeiten für Aaron", betont Hector Fernandez, Geschäftsführer der Agentur By & For, gegenüber dem kicker. Der 2018 geschlossene Fünf-Jahres-Vertrag läuft zum Saisonende aus. Damals war der spanische U-21-Europameister für drei Millionen Euro Leihgebühr von Espanyol Barcelona nach Mainz gekommen. Nach wenigen Spielen griff eine Kaufoption, weitere sechs Millionen Euro Ablöse wurden fällig. Im Verlauf der 111 Bundesligaspiele sollen weitere Bonuszahlungen geflossen sein. Das Gehalt soll sich auf ebenfalls auf hohem Niveau befinden.

Wie Aaron mit Griezmann verknüpft ist

Aarons präziser Linksschuss gegen München fand sogar Anklang beim französischen Nationalspieler Antoine Griezmann, der bei Instagram virtuell applaudierte. Beide kennen sich aus Spanien und haben losen Kontakt, was auch darauf beruht, dass Griezmanns Schwester Maud die Vorsitzende der Geschäftsführung in der Beratungsagentur von Aaron ist. Die Berater sind dabei, einen neuen Klub für den Linksverteidiger zu suchen. Den größten Markt hat Aaron in seinem Heimatland Spanien.

Zu Beginn der Ära Bo Svensson wurde Aaron für ein halbes Jahr an Celta Vigo verliehen, weil es bei den 05ern eher schlecht als recht lief. "Als ich nach Mainz kam, habe ich viele Meinungen über Aaron gehört. Wenn man sieht, wie er gegen die Bayern reinkommt und das überragende Tor macht und auch wie er spielt, ist das beeindruckend. Und es ist keine Überraschung", betont Svensson.

Der Außenverteidiger sei "ein absoluter Profi, der im Training Gas gibt und gut drauf" ist, wie er von Svensson bescheinigt bekommt, obwohl der Spieler an den Spieltagen im Normalfall selten Grund zur Freude hat. In der gesamten Rückrunde kommt er bisher lediglich auf 133 Spielminuten. Auch gegen die Bayern saß er zunächst auf der Bank und Anthony Caci bekam den Vorzug, obwohl er aufgrund von Magenproblemen leicht angeschlagen war.

Nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit trumpfte Aaron dann aber auf und war ein wichtiger Mosaikstein, dass Mainz innerhalb von 14 Minuten das 0:1 in ein 3:1 verwandelte. Gut möglich, dass die Nummer 3 des FSV am Sonntag in Wolfsburg (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) eine weitere Bewährungschance erhält. Es ist eine der letzten Möglichkeiten dazu im Trikot von Mainz 05.