Aarons Abschied ohne Emotionen: "Es gab nicht so viel zu besprechen"

Bei einer Ablöse von mindestens neun Millionen Euro gilt Aaron weiterhin als teuerster Einkauf der Mainzer. Nun steht der Linksverteidiger vor dem ablösefreien Abschied. Ökonomisch betrachtet ein Tiefschlag, sportlich aber nur logisch.

Der Trennungsschmerz, so viel wurde in den vergangenen Tagen und Wochen deutlich, hält sich beiderseits in Grenzen. Als "normalen Vorgang", bezeichnete 05-Boss Christian Heidel unlängst, dass Aaron den Klub nach fünf Jahren im Sommer verlassen werde. Ein Angebot zur Verlängerung haben die Mainzer dem Linksverteidiger dabei erst gar nicht mehr unterbreitet.

Aaron selbst formulierte es im Rahmen einer Medienrunde nun so: "Es ist relativ einfach. Wir haben uns zusammengesetzt und gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden. Es gab nicht so viel zu besprechen. Wir gehen nicht im Bösen auseinander." Sondern letztlich: Emotionslos.

Tolle Freistoßtore, aber kein Stammplatz

Auch diese Zustandsbeschreibung lässt freilich aufhorchen. Erst Recht in Anbetracht jener besonderen Qualität, die Aaron definitiv verkörpert. Mit seinem begnadeten linken Fuß weiß der Spanier begeisternde Momente zu schaffen - insbesondere in Form von direkt verwandelten Freistößen. Vier seiner bisher fünf Saisontore erzielte der 26-Jährige aus einem ruhenden Ball, zudem lieferte er drei Assists. Eine starke Bilanz, zumal bei lediglich 19 Startelfnominierungen.

Diese Einsatzstatistik wiederum weist untrüglich auf die zweite Seite der Medaille hin: Trotz der genannten Fähigkeiten und des öffentlichen Lobs von Trainer Bo Svensson als "Top-Profi" war er längst kein Stammspieler mehr. In der laufenden Saison saß Aaron ein halbes Dutzend Mal sogar über 90 Minuten auf der Bank.

Der rechte Fuß wird regelmäßig zum Hemmschuh

Neuzugang Anthony Caci hat dem Spanier auf der linken Bahn weitestgehend den Rang abgelaufen. Der Grund dafür ist ebenso offensichtlich wie Aarons phänomenale Schusstechnik mit links: Der Franzose Caci hat eine beidfüßige Ausbildung genossen, was sich sowohl in der Defensive bei der Balleroberung wie bei der flüssigen Spielfortsetzung enorm bezahlt macht.

Aaron dagegen wirkt regelmäßig als Hemmschuh in Situationen, in denen er seinen rechten Fuß benutzen müsste, das aber geflissentlich unterlässt. Unter diesem Aspekt ist trotz des langen Zeitraums keine Weiterentwicklung zu erkennen bei jenem Profi, der gleichwohl behauptet: "Ich habe in Mainz sehr viel gelernt."

Aarons Spezialität: Tore nach ruhenden Bällen, so wir hier jüngst beim 2:2 auf Schalke. IMAGO/Jan Huebner

"Mein Ziel ist, in einem europäischen Wettbewerb zu spielen"

Als Spezialkönner mit gravierenden Schwächen verkörpert Aaron letztlich einen Luxus, den sich ein Team wie Mainz 05 auf Dauer nicht leisten kann, das zuvorderst von Geschlossenheit und Vielseitigkeit lebt. Erst Recht, wenn sich das Verhältnis von Gehalt und sportlicher Verlässlichkeit nicht im Gleichgewicht befindet. "Mein Ziel ist es, künftig auch in einem europäischen Wettbewerb zu spielen", hat Aaron nun angekündigt, egal ob in der Bundesliga oder im Ausland: "Ich bin für alles offen."

Dass er einen entsprechenden Arbeitgeber findet, ist keineswegs auszuschließen. Dass er für diesen Klub mit seinem Profil einen Gewinn darstellt, ist ebenfalls gut vorstellbar. Dass Aaron gleichzeitig zu viele Qualitäten vermissen ließ, um sich in Mainz für eine Vertragsverlängerung aufzudrängen, ist dennoch kein Widerspruch.