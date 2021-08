Aaron: Plötzlich wieder wichtig

Noch vor wenigen Wochen wähnte sich Aaron bereits bei einem anderen Klub - und vielen bei Mainz 05 wäre das wohl gar nicht unrecht gewesen. Doch mittlerweile ist ein Abgang des Linksverteidigers kein Thema mehr.

Im Prinzip scheiterte ein endgültiges Schließen der Akte Aaron nur an den Ablöseforderungen der Rheinhessen: Bei knapp 7 Millionen Euro lag beispielsweise eine Kaufoption für den Spanier seitens Celta Vigo. Bei den Galiziern verbrachte Aaron die vergangene Halbserie leihweise und durchaus erfolgreich angesichts von 20 Einsätzen und drei Vorlagen. Vigo ließ die Frist verstreichen, hoffte auf Nachverhandlungen - doch Mainz blieb hart, obwohl mit Anderson Lucoqui (von Arminia Bielefeld) und Jonathan Meier (Leih-Rückkehr aus Dresden) bereits zwei Linksverteidiger im Kader standen.

Aarons Chancen standen nicht allzu gut, weil er in den anderthalb Saisons vor seiner Leihe stagnierte. Speziell im Defensivverhalten war massig Luft nach oben. Doch offenbar nutzte der Linksfüßer seine Chance. "Ich kenne ihn nur aus der Vorbereitung jetzt. Und da habe ich von Anfang an gesagt: Aaron hat sich sehr gut verhalten in der Gruppe, er hat Gas gegeben im Training", lobt Bo Svensson den 24-Jährigen, über den mancher sagt, dass er nun teamintern ein ganz anderes Verhalten an den Tag legen würde als noch vor dem Vigo-Intermezzo. "Ich kann nicht beurteilen, inwiefern er jetzt anders auftritt", so der Trainer. "Ich komme sehr gut klar mit ihm, er weiß was hier zu tun ist."

Fortschritte in der Defensive

Übersetzt heißt das: Neben seinen offensichtlichen Fähigkeiten in Sachen Dribbling und Flanken nimmt Aaron die wichtige Defensivarbeit immer besser an, legt dazu noch die in Mainz stets nötige, höhere Intensität an den Tag. Dass er ein Klasse-Fußballer ist, war schon vom ersten Tag an sichtbar unter Ex-Coach Sandro Schwarz, der häufig das Gespräch mit Aaron suchte. Letztlich aber schien Mainz irgendwo an dem sensiblen Typen zu verzweifeln. Einer ordentlichen Debüt-Saison 2018/19 (kicker-Notenschnitt 3,72) folgte ein enttäuschendes zweites Jahr (4,12), in der Hinrunde 2020/21 spielte er kaum eine Rolle.

Nun, spätestens nach der neuerliche Ausleihe Meiers (diesmal an Hansa Rostock) ist Aaron plötzlich wieder wichtig. Im DFB-Pokal kam er für Lucoqui, gegen Leipzig begann er, haute sich rein und sorgte mit für den Sensationssieg. Es sieht schwer danach aus, als würde er am Samstag beim VfL Bochum (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) auch starten. Ein Verkaufskandidat jedenfalls ist Aaron nicht mehr.