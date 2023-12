Aaron Mensing kehrt in die Handball Bundesliga zurück

Die MT Melsungen hat den Transferhammer nun auch offiziell bestätigt: Der nordhessische Handball-Bundesligist hat sich die Dienste von Rückraumspieler Aaron Mensing gesichert. Der Deutsch-Däne kommt zur nächsten Saison ablösefrei vom dänischen Top-Klub GOG.

Für Aaron Mensing ist die Handball Bundesliga kein Neuland. Von 2021 bis 2023 trug der 26 Jahre alte Rückraum-Linke das Trikot der SG Flensburg-Handewitt. Nach seinem Wechsel nach Dänemark zu GOG wurde er gleich mit mehreren Topclubs aus der HBL in Verbindung gebracht.

Dass die Wahl nun auf die MT Melsungen fiel, hat für den dänischen Nationalspieler mehrere Gründe: "Zum einen haben mich das Konzept und die sportliche Perspektive absolut überzeugt", schildert Aaron Mensing. Der Verein baue gerade etwas auf und plane langfristig für die Zukunft, "dazu möchte ich meinen Teil beitragen."

Zum anderen schätze er die Arbeit von Melsungens Trainer Roberto Garcia Parrondo: "Ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten." Er wolle mithelfen, sagt Aaron Mensing, dass sich die MT auf lange Sicht in der Spitzengruppe der Handball Bundesliga etabliert und regelmäßig international spielt.

Ausschlaggebend für den Wechsel nach Nordhessen seien letztlich zwei Punkte gewesen: Die MT Melsungen habe nicht aus einem spontanen Impuls heraus ein Angebot gemacht, erklärte Aaron Mensing. Der Verein sei schon sehr lange um ihn bemüht gewesen. "Außerdem habe ich bei einem Besuch in Kassel einen super Eindruck bekommen von Trainer, Sportvorstand und vom Verein überhaupt."

"Passt als Typ wunderbar zu uns"

Aaron Mensing habe viel vor mit und bei der MT Melsungen. Genau deswegen hätten sie ihn verpflichtet, sagt Michael Allendorf: "Aaron passt als Typ wunderbar zu uns", erklärt der MT-Vorstand Bundesliga. Die handballerischen Fähigkeiten des Deutsch-Dänen stünden ohnehin außer Frage. Allendorf: "Wir sind froh und auch ein Stück weit stolz, dass wir einen noch recht jungen Spieler seines Formats für uns gewonnen haben."

Die Karriere von Aaron Mensing begann in der Jugend der SG Flensburg-Handewitt und beim dänischen Klub SønderjyskE Handbold, der in den Städten Sonderborg und Aabenraa beheimatet ist. Dort wurde er auch Handballprofi. Nach einer Saison beim Team Tvis Holstebro schloss er sich 2021 der SG Flensburg-Handewitt an, ehe er 2023 zurück nach Dänemark zu GOG wechselte. In der dänischen Nationalmannschaft debütierte Mensing im April 2021.

Melsungen hat bislang für die kommende Spielzeit neben der Rückkehr des derzeit an die HSG Wetzlar ausgeliehenen Julian Fuchs als einzigen sicher feststehenden Neuzugang Mohamed Amine Darmoul von GWD Minden offiziell bestätigt. Verlassen wird den Verein Ivan Martinovic, dessen Wechsel zu den Rhein-Neckar Löwen ebenfalls bereits fix ist.