Aalens Wolf: "Wenn wir das erreichen, wäre es ein Topleistung"

Aalens Trainer Uwe Wolf spricht in der aktuellen kicker-Donnerstagsausgabe über Impulsivität an der Seitenlinie, sein Verhältnis zu Schiedsrichtern und eine alte Erkrankung. Hier gibt er Einblicke in seine Zielsetzung und Gedanken rund um den Klassenerhalt.

Früher für Nürnberg und 1860 München in der Bundesliga am Ball: Aalens Coach Uwe Wolf. imago images/Eibner