Aalens Meien macht sich keine Sorgen: "Wir sind gut genug"

Sportlich, so glaubt Führungsspieler Vico Meien, wird der VfR Aalen den Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest schaffen. In Sachen Insolvenz gibt es derweil erste Teilerfolge.

Vico Meien (links) sieht seinen VfR Aalen sportlich auf Regionalliga-Niveau. IMAGO/Eibner