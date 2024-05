Aalen holt Ex-Nationalspieler

Der VfR Aalen treibt seine Oberliga-Planungen voran. Vom bayerischen Fünftligisten TSV Nördlingen kommt Sasa Maksimovic auf die Ostalb. Der 24-jährige Linksaußen absolvierte vier Einsätze in der U-19-Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina sowie ein Spiel in der A-Nationalmannschaft. In der Bayernliga Süd erzielte der Angreifer in 27 Partien 13 Tore und gab zudem acht Vorlagen.