Aalen-Coach Cramer: Spieler-Kritik und Leader-Suche

Der VfR Aalen ist in die Vorbereitung zur neuen Saison eingestiegen - mit individuellen Läufen. Auf dem Platz geht's am 28. Juni los, dann will Tobias Cramer noch weitere Spieler dabei haben. Er hofft deshalb, dass der Etat in Richtung Millionenschwelle steigt.

Tobias Cramer hat viel zu tun in Sachen Kaderplanung. IMAGO/Eibner