Aalborg reagiert auf Ausfall von Kapitän Antonsen

Im Saisonendspurt hat sich der dänische Spitzenklub Aalborg Haandbold noch einmal kurzfristig verstärkt. Nachdem sich Benjamin Jakobsen in einem Ligaspiel verletzte, holte man einen langjährigen Leistungsträger kurzfristig zurück.

Im Auswärtsspiel bei KIF Kolding hatte sich Kapitän Rene Antonsen verletzt und fällt rund sechs bis acht Wochen aus. Mit Benjamin Jakobsen holte man einen Ex-Spieler zurück, der im Sommer zu Sporting CP Lissabon gewechselt war, dann aber schon im Oktober aus persönlichen Gründen nach Dänemark zurückgekehrt war.

"Durch die Verletzung von René Antonsen in der vergangenen Woche sind wir auf am Kreis etwas verwundbarer geworden, wo wir aber mit Simon Hald und Jesper Nielsen gut besetzt sind. Abgesehen davon stehen wir bei allen drei Turnieren, an denen wir teilnehmen, in kurzer Zeit vor einer Reihe sehr entscheidender Spiele", erläutert Geschäftesführer Jan Larsen das kurzfristige Handeln des Klubs in einer Vereinsmitteilung.

"Um uns selbst die besten Karten in die Hand zu geben, haben wir uns daher entschlossen, für den Rest der Saison eine Vereinbarung mit Benjamin zu treffen, den wir bereits aus den vergangenen vier Spielzeiten bei uns sehr gut kennen", begründet Larsen die Personalie. Der 32-Jährige, der in Hamburg geboren wurde, spielte schon für Skanderborg (2009-12), Bjerringbro-Silkeborg (2012-14) und Skjern Haandbold (2018/19), ehe er 2019 zum ersten Mal bei Aalborg anheuerte.

"Er ist ein gestandener und erfahrener Spieler, den wir relativ schnell in den Kader und die Spielweise integrieren können. Gleichzeitig gibt er uns zusätzliche Sicherheit auf dem Feld, sowohl spielerisch als auch in Bezug auf die Möglichkeit, auf dem Feld zu rotieren, damit wir Simon und Jesper nicht überlasten", so Larsen. Bereits am Donnerstag in der EHF Champions League soll der Routinier sein Debüt geben. Bislang absolvierte er 197 Spiele und erzielte dabei 244 Tore für Aalborg.

» Aalborg muss wochenlang auf Kapitän verzichten