Aalborg im Liga-Endspurt ohne Mikkel Hansen

Dänemarks Topteam Aalborg Haandbold muss unter Umständen mehrere Spiele auf Mikkel Hansen verzichten. Das bestätigt der Klub nun gegenüber dem dänischen Fernsehsender TV2 Sport.

Der mehrfache Welthandballer hatte sich vor der Nationalmannschaftspause eine Leistenverletzung zugezogen. Hansen werde definitiv das heutige Ligaspiel beim Dritten Bjerringbro-Silkeborg verpassen und sei auch für das Heimspiel gegen Schlusslicht Lemvig-Thyborøn fraglich, so Geschäftsführer Jan Larsen gegenüber TV2 Sport.

Trainer Stefan Madsen muss in beiden Partien auch auf Martin Larsen verzichten, der sich im Duell mit Industria Kielce am linken Ellenbogen verletzt hatte. Auch bei Kreisläufer Rene Antonsen, der mittlerweile wieder ins Training eingestiegen ist, wird man nichts überstürzen.

Sportlich geht es für Aalborg um wenig, mit 42 Zählern hat man bereits den Grunddurchgang für sich entschieden. Überraschungsteam Fredericia HK unter der Leitung von Gudmundur Gudmundsson hat vor den letzten beiden Partien sieben Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter, spielt noch beim Elften Holstebro und dem Vorletzten Nordsjaelland.

Bjerringbro-Silkeborg muss noch seinen Platz in den Top 4 absichern, dieser würde dem Team in der Meisterrunde einen Bonuspunkt einbringen. Aktuell besitzt BSH zwei Zähler Polster auf GOG und Mors-Thy. Die beiden Verfolger stehen sich allerdings am Samstag gegenüber. Zuvor spielt Mors gegen den Siebten TMS Ringsted und GOG beim Sechsten Skjern. Bjerringbro-Silkeborg reist zudem am letzten Spieltag nach Skanderborg.

Wie ist der Modus in Dänemark?

In Dänemark endet die reguläre Saison nach einer Hin- und Rückrunde mit 26 Spieltagen. Im Anschluss werden die Top8 in einer Meisterrunde auf zwei Gruppen verteilt und ermitteln an sechs Spieltagen die Halbfinalteilnehmer. In den Play-offs setzt sich das Team durch, das als erstes mindestens drei Punkte hat. Somit kann eine Begegnung in den Play-offs auch Remis enden, es ist aber auch ein entscheidendes drittes Spiel möglich.

Der Tabellenletzte ist Direktabsteiger. Die Teams auf den Plätzen 9-13 starten in einer Abstiegsrunde mit acht Spieltagen. Am Ende muss das Schlusslicht in die Relegation gegen einen Zweitligisten. Den Gegner ermitteln dort der Zweite und Dritte der Saison.

chs

Meisterschaft Dänemark - Grunddurchgang