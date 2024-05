Aalborg hofft auf schnelle Rückkehr von Niklas Landin

Nachdem Niklas Landin wegen einer Augenverletzung die Testspiele der dänischen Handball-Nationalmannschaft verpasst hatte, muss auch sein Verein Aalborg vorerst weiter auf den Weltklasse-Torhüter verzichten.

Eine Blutung an der Netzhaut des rechten Auges wurde bei Niklas Landin vergangene Woche diagnositiziert (wir berichteten). Daraufhin verpasste der dänische National-Torhüter die Länderspiele gegen Norwegen und Kroatien.

Auch Aalborg Håndbold muss vorerst auf Landin verzichten, wie der Verein gestern bestätigte. Eine Untersuchung am gestrigen Montag (13. Mai) habe gezeigt, dass die Augenverletzung noch nicht vollständig verheilt sei. Somit verpasst Landin auf jeden Fall das Halbfinale der dänischen Liga gegen Skjern Handball am kommenden Donnerstag.

Aalborg bangt um Landin

"Es ist noch nicht bekannt, wann Landin wieder einsatzfähig ist kann, da dies vom Heilungsprozess abhängt. Wir verfolgen die Entwicklung natürlich sehr genau und drücken die Daumen, dass er bald wieder fit ist", wird Jan Larsen, der Direktor von Aalborg Handball, auf der Webseite des Vereins zitiert.

Neben dem Kampf um die Meisterschaft in der dänischen Liga, kann Aalborg auch in der Champions League noch der große Wurf gelingen. Im Viertelfinale hatten sich Landin und Co. überraschend gegen Veszprém durchgesetzt und treffen nun im Final4 auf den Titelverteidiger SC Magdeburg.

Im Ligaspiel verletzt

Niklas Landin verletzte sich beim Ligaspiel von Aalborg Håndbold gegen Bjerringbro/Silkeborg (31:31) am Sonntag (5. Mai). Er wurde von einem Ball am Kopf getroffen. Das Auge machte dem Kapitän der Nationalmannschaft auch beim Aufwärmen für das Training einige Tage später zu schaffen. Deshalb wurde es im Krankenhaus genauer untersucht.