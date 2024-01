Aalborg Håndbold hält Urgestein

Der dänische Top-Klub Aalborg Håndbold hält ein Urgestein. Der Linksaußen ist seit mehr als zehn Jahren im Verein.

Der 30-jährige Linksaußen Buster Juul hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag in Nordjütland um zwei Jahre verlängert. Juul hat seit 412 Spiele für Aalborg bestritten. Er ist der Spieler mit den zweitmeisten Einsätzen in der Vereinsgeschichte, übertroffen nur von René Antonsen.

Buster Juul kommt mit seinen bisher 1329 Toren dem Vereinsrekord von Håvard Tvedten (1397) nahe. Der dänische Linksaußen hat damit gute Chancen, den Norweger Tvedten noch zu überholen.

"Buster ist einfach sehr wichtig für unseren Verein. Nicht nur als Spieler auf dem Platz, wo er seit zehn Jahren ein konstant hohes Niveau hält, sondern auch wegen seiner Persönlichkeit abseits des Platzes. Er gehört zu einer kleinen Gruppe von Spielern, die über einen langen Zeitraum hinweg dazu beigetragen haben, die Kultur, die wir haben, zu definieren und fortzuführen", so Aalborg-Geschäftsführer Jan Larsen.

Larsen fügt hinzu: "Deshalb war es für uns selbstverständlich, die Zusammenarbeit um weitere Jahre zu verlängern, und wir freuen uns natürlich sehr, dass Buster bis zum Sommer 2026 bei uns bleibt."

"Mit dem aktuellen Kader im Hinterkopf glaube ich fest daran, dass wir in den kommenden Spielzeiten unser ultimatives Ziel, den Gewinn der Champions League, erreichen können. Und das ist natürlich ein Projekt, an dem ich sehr gerne teilhaben möchte", so Buster Juul.