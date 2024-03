Aalborg Håndbold bindet Lukas Nilsson

Seit 2023 spielt Lukas Nilsson für Aalborg Håndbold. Jetzt haben der dänische Top-Klub und der schwedische Nationalspieler ihre Zusammenarbeit langfristig verlängert.

Im Februar 2023 wurde bekannt, dass Lukas Nilsson nach vier Jahren beim THW Kiel und drei Jahren bei den Rhein-Neckar Löwen die Handball-Bundesliga in Deutschland in Richtung Dänemark verlassen wird. Bei Aalborg Håndbold hatte der Schwede einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Jetzt gab der dänische Top-Klub auf seiner Vereinswebseite die langfristige Vertragsverlängerung mit dem Rückaumspieler bekannt. Bis 2027 wird Nilsson das rote Trikot der Dänen tragen und somit auch ab der kommenden Saison mit Aalborgs neuen Trainer Maik Machulla zusammenarbeiten.

Aalborg: "Eine völlig natürliche Entscheidung"

"Lukas hat eine hervorragende Form gezeigt und passt sehr gut zu unserem Spiel und unserer Kultur im Verein", erklärt Aalborgs Geschäftsführer Jan Larsen in offiziellen Meldung des Vereins, und weiter: "Er hat vom ersten Tag an auf der Handballplatte geglänzt und man spürt deutlich, dass er es genießt, hier zu sein. Daher war es eine völlig natürliche Entscheidung, den Vertrag schon jetzt zu verlängern."

"Meine Familie und ich wurden sehr gut aufgenommen und haben uns vom ersten Tag an in Aalborg wie zu Hause gefühlt", meint Nilsson selbst und führt aus: "Ich freue mich darauf, zu sehen, wie wir in den kommenden Jahren weitermachen können."

Von Schweden in die Bundesliga

2016 war Lukas Nilsson von seinem Heimatklub Ystads IF in die stärkste Liga der Welt zum THW Kiel gewechselt. Mit Kiel gewann er 2017 und 2019 den DHB-Pokal, 2019 den EHF-Pokal und 2020 die deutsche Meisterschaft, bevor er im selben Sommer zu den Rhein-Neckar Löwen wechselte.

Nach drei Jahren bei den Löwen entschied sich der Schwede und die Mannheimer zum Sommer 2023 die gemeinsame Zusammenarbeit zu beenden und Nilsson wechselte zu Aalborg. In der laufenden Saison erzielte der schwedische Nationalspieler in 38 Spielen 149 Tore.