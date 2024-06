Aalborg Håndbold bindet Ex-HBL-Profi

Dänemarks Spitzenclub Aalborg Håndbold arbeitet weiter am Kader für die Zukunft. Die Nordjütländer haben nun einen ehemaligen Bundesligaprofi an sich gebunden.

Martin Larsen hatte seine Profilaufbahn in Aalborg begonnen, doch den Linkshänder zog es für drei Jahre ins Ausland. Zunächst ab 2018 für zwei Spielzeiten bei Aix en Provence, heuerte er für die Spielzeit 2020/21 beim SC DHfK Leipzig an, ehe der rechte Rückraumspieler dann wieder nach Aalborg zurückkehrte.

"Aalborg Haandbold ist seit meiner Kindheit mein Verein, und ich muss zugeben, dass ich es mir nur schwer vorstellen kann, für andere Vereine in Dänemark zu spielen. Deshalb bin ich stolz und glücklich, dass ich eine weitere Saison für den Verein spielen kann", begründet der 32-Jährige seine Entscheidung zur Vertragsverlängerung.

Nicht nur sportlich ein Schlüsselspieler

"Ich denke, die Zukunft sieht für das Team sehr rosig aus. Schon in dieser Saison haben wir ein sehr effektives Team und auch die nächste Saison sieht spannend aus", erklärt Larsen, der schon 312 Partien für Aalborg bestritten hat und dabei 738 Tore erzielen konnte.

"Es besteht kein Zweifel daran, dass Martin eine große Rolle für unsere Mannschaft spielt. Zunächst einmal hat er großen Ehrgeiz und Tatendrang, was man jeden Tag auf dem Trainingsplatz sehen kann, und natürlich auch in den Spielen, wo er immer 100 Prozent gibt", erläutert Simon Dahl die Entscheidung von Vereinsseite.

Der Co-Trainer betont, dass der Routinier auch für die Kultur in der Mannschaft und den Teamzusammenhalt ein wichtiger Faktor ist. "Diese Art von Spielern ist unglaublich wichtig, weil sie dazu beitragen, dass alle an einem Strang ziehen und nicht zuletzt, dass der soziale Zusammenhalt im Team stark ist", so Dahl.