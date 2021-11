THW Kiel verliert Spitzenspiel in Aalborg

Sechs Tage nach dem 31:28-Heimsieg gegen Aalborg in der Champions League stand für den THW Kiel am Mittwochabend das Rückspiel beim dänischen Meister an. Da kassierten die Zebras eine Niederlage.

In Aalborg gestoppt: Sander Sagosen (li.) und der THW Kiel. imago images/Gonzales Photo