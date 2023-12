Aachens Freistoßheld Heinz: "Ich hatte einen Krampf in der linken Wade"

Dass ein Mann ein Spiel mit drei direkten Freistößen entscheidet, ist selten - noch dazu, wenn zwei davon in die Kategorie "Tor des Monats" fallen. Doch Anton Heinz ist genau das am Samstag beim 4:3-Erfolg der Alemannia über den Wuppertaler SV gelungen. Sein Coach ist begeistert, hat aber auch noch ein paar klare Worte für Teamkollege Ulrich Bapoh übrig.

"Es war ein Tag wie jeder andere, ich habe mich einfach gut gefühlt": Anton Heinz machte am Samstag nach der Partie gegen den Wuppertaler SV am "Sporttotal"-Mikrophon nicht den Eindruck, als würde er abheben. Mit drei Flatterbällen wurde er zuvor zum klaren Matchwinner beim spektakulären 4:3-Erfolg seiner Alemannia Aachen beim Wuppertaler SV. Hatte er die Partie bereits mit einem gefährlichen, wenn auch noch von WSV-Keeper Patzler parierten Freistoß eröffnet, verwandelte er die drei weiteren Versuche, die sich ihm im Verlauf der Partie boten, teils spektakulär.

So etwa beim 1:0 in Minute neun, als er aus über 30 Metern den 'Knuckleball' auspackte und Patzler mit seinem präzisen Treffer ins lange Eck keinerlei Chance ließ. "Das sah nicht schlecht aus. Im Spiel kommt mir die Distanz immer gar nicht so weit vor", sagte er lachend beim Betrachten der Bilder.

Ergebnis harter Arbeit

Beeindruckter präsentierte sich da schon sein Coach: "Ich glaube, das hat so noch nie jemand erlebt. Ich bin baff, was der Junge heute geleistet hat", so Heiner Backhaus über die Leistung seines Schützlings. Diese sei kein Zufall, sondern Ergebnis harter Arbeit: So schiebe der 25-Jährige konsequent Zusatzschichten, verriet Aachens Coach, arbeite an seiner speziellen Fähigkeit, der Schusstechnik: "Am Ende ist es dieser Fleiß, der sich auszahlt."

Bei seinem zweiten Treffer zeigte Heinz, dass er nicht etwa größere Distanzen braucht, um den Ball hinter der Mauer zum Fallen zu bringen. So ziemlich exakt an der Strafraumgrenze in halbrechter Position lag der Freistoß, WSV-Keeper Patzler griff beim erneuten Flatterball daneben und musste das Leder aus den Maschen holen.

Und beim dritten Versuch, dem spielentscheidenden, bei dem er zudem zuvor mit einem Sprint das Foul zog, wählte er die Mitteldistanz. Rund 25 Meter waren es diesmal - und wieder kam ein Treffer Marke "Tor des Monats" heraus, als sich der Ball hinter der Mauer diesmal wieder unhaltbar für Patzler ins rechte Eck senkte - es war der neunte Saisontreffer des Angreifers. "Ich hatte einen Krampf in der linken Wade", lachte Heinz im Anschluss und verriet: "Aber diese Position trainiere ich viel. Ich habe mir gesagt. Den werde ich einfach reinhauen!" Und so kam es.

"Feucht-fröhliche Heimfahrt"

So bejubelten die rund 3.000 mitgereisten Aachener ein Resultat, das in jeden Saisonrückblick gehört. "Mich freut es vor allem für die Fans, da war die ganze Woche schon eine große Rivalität zu spüren. Das wird eine feucht-fröhliche Heimfahrt", sagte Backhaus, der aber auch noch ein paar Worte für Heinz' Teamkollegen Ulrich Bapoh übrig hatte, der beim Stand von 3:1 für die Alemannia die Gelb-Rote Karte sah und in Folge auf und neben dem Platz kaum zu beruhigen war.

"Ich habe ihm kurz erklärt, was das kostet", so Backhaus etwas augenzwinkernd, gefragt nach dem kurzen Wortwechsel mit Bapoh an der Seitenlinie. Um dann aber ernst zu werden: "Es wird ihn teuer zu stehen bekommen, denn so etwas geht nicht. Wir haben das Spiel im Sack, und durch die Rote Karte wird es nochmal heiß."