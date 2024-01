Aachen: Zeller wird Novakovic-Nachfolger

Die Nummer 2 bei Alemannia Aachen heißt künftig Leroy Zeller: Nachdem Sommerzugang Radomir Novakovic (23) nach nur einem halben Jahr seinen Wechselwunsch hinterlegt hatte und der Vertrag entsprechend aufgelöst wurde, konnte der Regionalligist schnell einen Ersatzmann präsentieren: Leroy Zeller (23) spielte zuletzt für das College-Team Santa Barbara Gauchos in der NCAA Division I, der höchsten Spielklasse des College-Fußballs in den USA. Aufegwachsen ist der Keeper in Sinzenich, spielte in der Jugend bei Viktoria Köln und der SpVgg Greuther Fürth. Im Anschluss zog es den 1,95 Meter großen Schlussmann über den Teich. "Nachdem wir wussten, dass wir uns nach einem neuen Torhüter umschauen müssen, haben wir Leroy ins Probetraining eingeladen. Dort hat er einen sehr guten Eindruck hinterlassen, sowohl spielerisch als auch menschlich. Er wird sich zweifelsohne gut ins Team einfügen, kommt aus der Region und erfüllt zudem die U-Regel", so Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller.