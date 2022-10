Aachen will wieder sportliche Schlagzeilen schreiben - Kommt Münster aus seinem Ergebnistief?

In der Regionalliga West gibt es vor diesem 12. Spieltag ein paar Baustellen: Primus Münster etwa will mal wieder einen Dreier einfahren, fährt dafür am Sonntag zu RW Oberhausen. Bereits am Samstag tritt Alemannia Aachen nach einer turbulenten Woche bei Kellerkind SV Straelen an.

Eine Pflichtaufgabe wartet am Samstag auf den SV Rödinghausen. Der Tabellenzweite bekommt es mit Schlusslicht SG Wattenscheid 09 zu tun. In Rödinghausen aber stottert der Motor derzeit, aus den letzten vier Partien inklusive Pokal gab es lediglich einen Sieg. Personell gibt es eine Hiobsbotschaft zu verkraften. Der SVR muss bis zum Saisonende auf die Dienste von Julian Wolff verzichten. Der Defensivakteur erlitt einen Kreuzbandriss.

Drei Zähler hinter Rödinghausen ist der FC Schalke 04 II auf Rang drei gelistet - die "Knappen" allerdings haben ein Spiel weniger absolviert. Und sie sind gut drauf: Fünf Siege in Folge, so die jüngste Bilanz der Elf von Coach Jakob Fimpel. Mit Rot Weiss Ahlen (15.) wird am Wochenende ein Team aus dem Tabellenkeller in Gelsenkirchen vorstellig

Ein Blick in den Keller: Dort hat der SV Straelen zuletzt wieder enttäuscht, trifft nun im Heimspiel auf ein weiteres Team, für das es zuletzt nicht rund lief. Die Alemannia aus Aachen musste sich am letzten Wochenende mit einem unangenehmen Spielabbruch befassen, lieferte unter der Woche noch einen Trainerwechsel nach. Gerne würde man beim ehemaligen Bundesligisten wieder rein sportliche Schlagzeilen sammeln, zumal man sich in der laufenden Saison ja mehr ausgerechnet hat als den aktuellen neunten Tabellenrang.

Außerdem: Der 1. FC Bocholt (16.) tritt bei der Reserve des 1. FC Köln an und könnte mit einem Erfolg einen ordentlichen Satz aus dem Keller machen. Auch Fortuna Düsseldorf II (14.) könnte mit einem Sieg gegen den 1. FC Düren (8.) im engen Tabellenfeld spürbar nach oben wandern, beide verloren ihre Partien am vergangenen Wochenende.

In der unteren Tabellenhälfte sind Borussia Mönchengladbach II (12.) und Fortuna Köln (10.) unterwegs, auch wenn die Kölner vier ihrer letzten fünf Partien gewannen und die Gladbacher seit stolzen acht Partien ungeschlagen sind. Rechnet man das beim Stand von 1:0 für die "Fohlen"-Reserve abgebrochene Duell in Aachen dazu , stünden die Gladbach-Youngster auf Rang 7 - ein weiterer Beleg, wie knapp es zugeht im Tabellenmittelfeld der Liga. Dem lassen sich auch der SV Lippstadt (6.) und der SC Wiedenbrück (11.) zuordnen, die am Samstag ebenfalls aufeinandertreffen.

Münster zu Gast in Oberhausen

Das Spitzenspiel des 12. Spieltags steigt am Sonntag zwischen Rot-Weiß Oberhausen (4.) und Tabellenführer Preußen Münster. Dass der Primus in einer vermeintlichen Schwächephase kommt, beschäftigt Oberhausen-Coach Trainer Mike Terranova nach eigenen Angaben nur am Rande: "Ehrlich gesagt, habe ich in den letzten Wochen mehr nach unten geguckt. Was an der Spitze ist, interessiert mich derzeit nicht so sehr." Routinier Dennis Grote zumindest hat den Lösungsansatz für seine Münsteraner ausgemacht: "Wir müssen Wege finden, um wieder effektiver zu werden."

Außerdem trifft der 1. FC Kaan-Marienborn auf den Wuppertaler SV. "Der WSV macht momentan eine schwierige Phase durch", weiß Julian Schauerte, der seinem 1. FC K-M zuletzt beim 1:1 gegen Primus Münster einen späten Zähler sicherte. "So einen Auftritt wie beim 1:4 gegen die Schalker U 23 können sich die vor der Saison hoch gehandelten Wuppertaler nicht noch einmal erlauben. Uns erwartet eine sehr schwierige Aufgabe." Auch WSV-Coach Hüzeyfe Dogan erwartet eine Reaktion: "So geht es nicht weiter, wir müssen besser werden."