Aachen unter Backhaus: Stabil, doch keine Spitzenmannschaft

Die Alemannia aus Aachen sammelte am Samstag gegen den 1. FC Köln II das fünfte Remis im neunten Spiel. "Völlig unbefriedigend", nennt Neu-Coach Heiner Backhaus das Ergebnis. Vom Anspruch, oben mitzuspielen, ist das Team derzeit weit entfernt.

Man kann es so und so sehen. Nach dem 1:1 (1:1) gegen den 1.FC Köln II ist die Alemannia schon seit fünf Spielen ungeschlagen, im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Heiner Backhaus kassierten die Aachener gegen die jungen Geißböcke ihr allererstes Gegentor. Zufrieden ist mit dieser Bilanz am Tivoli aber freilich niemand. Und das liegt nicht nur am vollmundig verkündeten Saisonziel, um den Aufstieg mitspielen zu wollen, sondern vor allem am Spielverlauf am Samstagnachmittag.

Denn da konnten die Schwarz-Gelben nicht einmal eine sehr lange Überzahl - Elias Bakatukanda sah nach 17 Minuten die rote Karte nach einer Notbremse gegen Elsamed Ramaj - und einen Elfmeter - Anton Heinz traf in der 75. Minute nur den Pfosten - dazu nutzen, den dritten Saisonsieg herauszuschießen. So blieb es beim 1:1 nach schnellen Toren von João Pinto (3.) für die Kölner und Anton Heinz (6.) für die Alemannia.

Wieder nur remis

"Das Ergebnis ist völlig unbefriedigend", stellte dann auch Aachens Coach Backhaus nach dem Spiel fest. "Zum zweiten Mal hintereinander", fügte er mit Blick auf das 0:0 bei Düsseldorf II in der Vorwoche hinzu. Auch damals reichte es für seine Mannschaft nicht zu einem Sieg, trotz überlegener zweiter Hälfte. Gegen Köln konnte sich die Alemannia ebenfalls erst nach der Pause ein Übergewicht erspielen - lange Zeit allerdings, ohne dabei zu zwingenden Torchancen zu kommen. "Da hatten wir viel Ballbesitz, konnten damit aber nicht viel anfangen", räumte Backhaus ein. "Was uns da gefehlt hat, war die Boxbesetzung." Mit Marc Brasnic (Hexenschuss) und Cas Peters (Oberschenkelprobleme) hatten sich beide Mittelstürmer vor dem Spiel abgemeldet und Sascha Marquet ist nach langer Verletzung ohnehin noch lange nicht einsatzbereit.

Dennoch, er habe auch viel Positives gesehen, auf dem sich aufbauen lasse, sagte Backhaus und nannte die Arbeit gegen den Ball, das hohe Pressing und das schnelle Umschalten. Der Kölner Platzverweis sei durch eine solche Situation entstanden, und auch das Tor zum vermeintlichen 2:1 durch Elsamed Ramaj (44.), das allerdings keine Anerkennung fand, weil das Schiedsrichtergespann auf Abseits entschieden hatte.

Die Alemannia hat sich seit der letzten Niederlage beim 1:4 in Oberhausen Mitte August, die Backhaus‘ Vorgänger Helge Hohl den Job kostete, tatsächlich stabilisiert. Eine Spitzenmannschaft ist sie trotz eines Kaders mit jeder Menge hochveranlagten Spielern aber noch lange nicht. Da hat Heiner Backhaus noch einiges zu tun.