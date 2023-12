Aachen übernimmt mit Spektakel Rang zwei - Schalkes Pöpperl zeigt Fair-Play - Fortuna kommt zurück

Vier Partien wurden am Samstag ausgetragen, darunter ein fulminanter 4:3-Sieg von Alemannia Aachen über den Wuppertaler SV. Damit schrumpfte der Vorsprung von Primus 1. FC Bocholt (0:0 gegen Schalke II). Jubeln durfte auch der 1. FC Düren, während Rot-Weiß Oberhausen den Sieg noch aus der Hand gab. Bereits am Freitag gab es im Kölner Derby keinen Sieger.

Heinz wird zum Aachener Helden

Eines der denkwürdigsten Spiele der Saison erlebten die Zuschauer am Samstag beim Traditionsduell zwischen dem Wuppertaler SV und Alemannia Aachen. Mit 4:3 setzten sich die Gäste dabei durch, vor allem dank Anton Heinz, der das 1:0 (9.) und 3:0 (28.) per Freistoß in die Maschen setzte - und kurz vor Schluss nach einer Wuppertaler Aufholjagd in Überzahl auch noch den 4:3-Siegtreffer durch einen ruhenden Ball erzielte (87.). Die Alemannia war zu diesem Zeitpunkt nach der Ampelkarte gegen Bapoh bereits mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl.

Oberhausen gibt Sieg aus der Hand

Rot-Weiß Oberhausen verpasste durch ein 2:2 gegen den SC Wiedenbrück den Sprung auf Platz vier. Erneut war es Moritz Stoppelkamp, der RWO am Samstag auf die Siegerstraße brachte und früh das sehenswerte 1:0 ins Dreieck zirkelte (10.). Doch die Gäste antworteten Mitte der ersten Halbzeit, als Kerkemeyer über links kam und Kaptan seine Hereingabe zum 1:1 in die Maschen wuchtete (27.). Dabei blieb es bis zur Pause. Nach dem Seitenwechsel erwischte Oberhausen den besseren Start und ging durch Ezekwem, der eine Vorlage von Fassnacht veredelte, erneut mit 2:1 in Führung (48.). RWO blieb am Drücker, verpasste es aber, in einer immer intensiver werdenden Partie nachzulegen. So ging es in die Schlussphase und mit ihr kam eine Ampelkarte für Wiedenbrücks Friesen - doch in der Nachspielzeit gelang den Gästen in Unterzahl noch der Ausgleich: Tuma lauerte nach einem Freistoß am zweiten Pfosten und traf zum 2:2-Endstand (90.+2).

Fair-Play: Elfmeter in Bocholt zurückgenommen

Keinen Sieger gab es zwischen dem 1. FC Bocholt und dem FC Schalke 04 II - 0:0 endete die Partie, die den Vorsprung des Tabellenführers auf den schärfsten Verfolger auf fünf Punkte schrumpfen ließ. Der Zweitliga-Nachwuchs spielte von Beginn an gut mit, hatte Feldvorteile und bis zur Pause auch die Mehrzahl an Chancen. Auch nach Wiederanpfiff änderte sich an diesem Bild nicht viel, wobei die Gäste die bessere Spielanlage an den Tag legten. Eine bemerkenswerte Fair-Play-Szene ereignete sich in der 78. Minute: Schiedsrichter Cedric Gottschalk zeigte nach einer Aktion von Bocholts Keeper Fox gegen Pöpperl auf den Elfmeterpunkt, fragte aber nach einer Intervention der Hausherren noch einmal nach. Da der Schalker Youngster offenbar zugab, dass kein elfmeterwürdiger Kontakt vorlag, nahm der Unparteiische den Strafstoß zurück. So blieb es beim 0:0 - ein Punkt, mit dem der Primus nach dem Spielverlauf zufrieden sein konnte.

Später Doppelschlag beschert Düren

Lange Zeit standen zwischen dem 1. FC Düren und der U 23 von Borussia Mönchengladbach zwei Nullen auf der Anzeigetafel, doch in der Schlussphase fielen beim 3:1-Erfolg der Hausherren noch vier Treffer. Gehörten die Anfangsminuten noch den Gästen, kam Düren in der Folge besser auf, vergab aber zunächst die Chance zur Führung. Vor allem Goden hatte zunächst kein Glück im Abschluss. Gladbachs Keeper Brüll zeigte sich auch nach Wiederanpfiff mehrfach auf dem Posten und konnte seinen Kasten mit einer starken Leistung lange sauber halten. Erst in der Schlussphase brach der Bann für die Hausherren: Nach Vorarbeit von Brock traf Goden aus rund fünf Metern zum 1:0 (79.), doch die Gäste antworteten wenig später zunächst noch: Naderi erzielte das doch überraschende 1:1 (86.). Doch mit einem späten Doppelschlag durch den eingewechselten Volz (90.) und erneut Goden (90.+1) beendeten die Hausherren ihre Serie von zuletzt fünf Spielen ohne Sieg.

Fortuna kommt im Derby zurück

Ein packendes Derby sahen am Freitagabend die Zuschauer in Köln. Zur Halbzeit stand es noch 3:0 für die Heimelf, die sich durch Nadjombes Blitztreffer (1.), sowie weiteren Toren von Downs (36.) und Diehl (39.) höchst effizient zeigte. Doch die Fortuna, die eigentlich das Chancenplus auf ihrer Seite hatte, kam in der zweiten Hälfte nochmals zurück: Breitfelder gelang erst das 1:3 (68.), markierte kurz vor Ende auch noch den 2:3-Anschlusstreffer (87.). In der Nachspielzeit köpfte Scholz tatsächlich den 3:3-Ausgleich (90.+1).