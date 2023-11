Aachen-Trainer Backhaus: "Wir brauchen dringend eine Pause"

Bei Alemannia Aachen war nach dem 2:1 gegen Düren die Freude natürlich groß. Doch Trainer Heiner Backhaus ist mit seinem Team noch lange nicht vollständig zufrieden und sehnt die kommende Winterpause inklusive Vorbereitung herbei.

Selbst die Aachener taten sich etwas schwer, diese Szene in der fünften Minute der Nachspielzeit zu beschreiben, die das Derby gegen den 1. FC Düren letztlich zu ihren Gunsten entscheiden sollte. "Ich habe das nicht genau gesehen", sagte etwa Julian Schwermann, "es war eine 50:50-Entscheidung." Anton Heinz gab zu: "Ich habe gehofft, dass er pfeift." Und Lukas Scepanik meinte schließlich: "Wenn der Schiedsrichter pfeift, ist es wohl Elfmeter."

Den verwandelte Anton Heinz mit dem Schlusspfiff zum 2:1-Sieg der Alemannen, die damit den Gegner aus Düren in der Tabelle überholen und auf Platz 4 vorrücken. Dustin Willms hatte die Gastgeber in Führung gebracht (48.) und der kurz zuvor eingewechselte Ibish Ibishi für die Gäste ausgeglichen (86.), bevor Vleron Statovci in der Nachspielzeit einen Kontakt im Strafraum dankend annahm und den ansonsten gut leitenden Schiedsrichter Nico Fuchs zu seinem einzigen zweifelhaften Pfiff verleitete. "Ein besseres Drehbuch", fasste Scepanik zusammen, "hätte man nicht schreiben können".

Das Glück des Tüchtigen

Sein Trainer räumte aber auch ein: "Es war ein glücklicher Sieg. Düren war die fußballerisch bessere Mannschaft." Aber seine Truppe habe sich das Glück auch verdient, "denn wir waren auch tüchtig".

Lange spielten die auswärtsstarken Dürener vor sage und schreibe 19.500 Zuschauern auf dem Tivoli so, wie man vor Saisonbeginn unter Trainer Helge Hohl eher die Alemannia erwartet hätte: mit viel Ballbesitz und sehr kombinationssicher. Unter Hohls Nachfolger Backhaus treten die Aachener anders auf: aggressiver, mit hohem Pressing, auf schnelles Umschaltspiel bedacht. Und zumindest in den ersten 25 Minuten nach der Pause reichte das, um den spielüberlegenen Gästen den Schneid abzukaufen.

Dennoch: "Wir sind noch lange kein Spitzenteam", stellte Backhaus trotz der Serie von sechs Siegen und nur einer Niederlage in neun Spielen unter seiner Regie fest. Das habe man auch gegen Düren gesehen, als einige Spieler müde wurden. "Was wir dringend brauchen, ist eine Pause", sagte Backhaus. "Wir brauchen dringend eine vollständige Vorbereitung, um endlich über 90 Minuten hoch anzupressen und volles Tempo gehen zu können." Doch Backhaus versprach auch: "Wir werden dahinkommen."