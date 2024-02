Aachen-Trainer Backhaus: "Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage ..."

Heiner Backhaus hat mit Alemannia Aachen einen emotionalen Topspiel-Sieg gegen Rot-Weiß Oberhausen gefeiert. Trotz des Erfolgs brachte der Alemannia-Trainer noch ein paar Kritikpunkte vor, wenngleich er sein Fazit versöhnlich beendete.

MEHR ZUR REGIONALLIGA WEST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Zunächst tat sich Aachens Trainer Heiner Backhaus nach dem 3:1 -Erfolg seiner Mannschaft im Spitzenspiel der Regionalliga West gegen Rot-Weiß Oberhausen noch etwas schwer, die richtigen Worte zu finden. Denn die obligatorische Presskonferenz nach dem Spiel begann er mit den Worten: "Ich muss jetzt aufpassen, was sich sage …" Doch schon wenige Minuten später gelang ihm die perfekte Zusammenfassung der umkämpften 90 Minuten vor sage und schreibe 22.700 Zuschauern auf dem Aachener Tivoli: "Das Ergebnis ist super, die Stimmung war weltklasse, die Leistung geht besser."

Auch seine Spieler wussten den Sieg durchaus einzuordnen. "Das war heute eine kämpferisch gute Leistung von uns, auch wenn es nicht der schönste Fußball war", räumte Abwehrspieler Jan-Luca Rumpf ein und fügte hinzu: "Wir haben gut verteidigt und unsere Chancen genutzt." Also ein souveräner Auftritt, wie es sich für einen Tabellenführer geziemt? An die Tabelle habe man gar nicht so sehr gedacht, während des Spiels, "eher an das Hinspiel, da hatten wir noch was gutzumachen", erinnerte Rumpf an das 1:4 am 4. Spieltag, das dem damaligen Alemannia-Trainer Helge Hohl seinerzeit den Job kostete. Die Revanche sei jedenfalls geglückt, so Rumpf, klar sei aber auch: "Wenn man einmal da oben an der Tabellenspitze steht, dann will man da auch nicht mehr weg."

Winter und Heinz ärgern ihren Ex-Klub

Vor einer Woche hatten die Alemannen mit einem 4:0 bei Gladbach II erstmals Platz 1 der Regionalliga West erobert, am Karnevalssamstag verteidigten sie ihn nach Toren, die mit Nils Winter (7.) und Anton Heinz (39., 47.) ausschließlich Ex-RWO-Spieler erzielten - zweimal übrigens nach Abspielfehlern der Oberhausener im Spielaufbau und einmal durch einen erneut direkt verwandelten Freistoß von Heinz. Der Ehrentreffer gelang Christian März (86.).

"Wir haben einfach unseren Job erledigt, haben erwachsen gespielt und haben clever gespielt", sagte Neuzugang Anas Bakhat nach seinem ersten Heimspiel für seinen neuen Klub. Auch nach dem Gegentreffer sei man wach geblieben und habe nicht viel zugelassen. Die Kritik seines Trainers zielte auch weniger auf das Abwehrverhalten seines Teams, sondern vor allem auf die fehlende Aggressivität der Offensivspieler. "Da waren wir zu passiv, da hat mir die Bereitschaft gefehlt, um jeden Grashalm zu kämpfen", so Backhaus. Dabei gehöre genau das zu den Grundprinzipien der Alemannia. Aber schließlich fand der Trainer neben der perfekten Zusammenfassung dann auch noch ein versöhnliches Schlusswort: "Gute Mannschaften zeichnet aus, dass sie solche Spiele dann auch gewinnen."