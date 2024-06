Aachen schnappt sich Putaro

Alemannia Aachen hat Leandro Putaro (27) verpflichtet, der in der vergangenen Saison vom VfL Osnabrück an Arminia Bielefeld ausgeliehen war. Für die Arminen lief er 25-mal in der 3. Liga auf, die auch ab 2024/25 auch Heimat seines neuen Arbeitgebers ist. 2022 war der Flügelstürmer, der auch im Sturmzentrum auflaufen kann, nach Osnabrück gewechselt.