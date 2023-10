Aachen rüstet nach: Pagliuca verstärkt die Alemannia

Alemannia Aachen hat Kilian Pagliuca verpflichet. Der 27-jährige offensive Mittelfeldspieler trainerte schon in den vergangenen Wochen als Probespieler bei der Alemannia mit und konnte die Verantwortlichen nun von einer Verpflichtung überzeugen. Pagliuca stand zuletzt beim Chemnitzer FC unter Vertrag. Der ehemaliga Schweizer Junioren-Nationalspieler bringt reichlich Erfahrung mit an den Tivoli, stand er in der Regionalliga schon 64-mal und in der 3. Liga 39-mal auf dem Rasen.