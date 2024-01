Aachen holt Heister aus Köln

Florian Heister wechselt zu Alemannia Aachen an. Der 26-jährige Mittelfeldspieler, der beim Drittligisten FC Viktoria Köln in der laufenden Saison keine Rolle mehr spielte, befindet sich mit dem Tabellenzweiten der Regionalliga West bereits im Trainingslager in der Türkei. Mit dem früheren Regensburger gewinnen die Kaiserstädter viel Erfahrung hinzu. Neben 70 Spielen in der Regionalliga lief Heister auch 19-mal in der 2. Bundesliga und 38-mal in der 3. Liga auf.