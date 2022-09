Aachen gewinnt Traditionsduell: Münsters erste Niederlage seit 22 Spielen

Die Regionalliga West pausierte wegen des Landespokals größtenteils an diesem Wochenende. Mit Alemannia Aachen und Preußen Münster trafen allerdings im einzigen Nachholspiel zwei klanghafte Namen aufeinander. Das bessere Ende in einem teils offenen Schlagabtausch feierten die Kaiserstädter.

Aufgrund einer Zug-Verspätung begann das Traditionsduell mit über 30-minütiger Verspätung.

Preußen Münster erwischte bei Alemannia Aachen den besseren Start und kam zu den ersten gefährlichen Chancen. In der 9. Minute bot sich Deters die Riesengelegenheit zur Führung. Ein abgefälschter Schuss landete am langen Pfosten, wo Deters eingesprungen den Ball nicht in den Maschen unterbrachte. Sekunden später zappelte das Netz, allerdings traf Bouchama nach Zuspiel von Deters nur das Außennetz.

Im Gegenzug krachte es auf der anderen Seite. Mause wurde auf links nicht angegriffen, zog Richtung Mitte und schlenzte das Leder aus spitzem Winkel wunderbar ins lange Eck zur Aachener Führung (11.). In Minute 15 war der Ball erneut im Tor, Mause köpfte einen Freistoß ein, allerdings ging die Fahne hoch - Abseits. Der Rückstand zeigte bei den Gästen Wirkung. Ein Elfmeter kippte allerdings die Begegnung. Oeßwein traf Bouchama klar. Bangsow ahnte zwar die Ecke, war gegen den platzierten Schuss von Lorenz jedoch machtlos (23.). Nun ging es Schlag auf Schlag. Erst drehte Deters in der 26. Minute die Begegnung. Drei Zeigerumdrehungen später zählte diesmal Mauses Kopfballtor nach Bajric-Freistoß. Danach verlor die Partie bis zur Pause etwas an Schwung.

Für einen Aufreger und die nächste Verzögerung im Ablauf sorgten in der Halbzeit die Anhänger der Preußen, die mit einem Banner Fluchtwege versperrten. Nach Wiederanpfiff nahm die Begegnung dann wieder Fahrt auf. Wilton rauschte frei am zweiten Pfosten heran und wuchtete einen Bajric-Ecke zur erneuten Aachener Führung über die Linie (54.). Sekunden später hatte Ramaj die Riesenchance, sogar auf 4:2 zu stellen, sein Versuch konnte auf der Linie aber gerade noch geklärt werden. In der 66. Minute tauchte Ramaj erneut alleine vor Schulze Niehues auf, blieb diesmal aber cool. Das 4:2 zog den Gästen letztlich den Zahn. Aachen verteidigte den Vorsprung geschickt über die Zeit.

Trotz der ersten Pleite seit 22 Spielen hat Münster an der Tabellenspitze weiter einen komfortablen Vorsprung. Aachen verbessert sich auf Platz sechs im Ranking.