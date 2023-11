Aachen gewinnt erneut mit einem Tor Unterschied - Köln II erleidet herben Dämpfer im Titelrennen

In der Regionalliga West rückte Alemannia Aachen durch einen Sieg in Velbert vorerst näher an die Tabellenspitze heran. Für den 1. FC Köln II ist diese nach einer bitteren 2:3-Pleite dagegen erst einmal Geschichte. Einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller verpasste der SV Lippstadt.

Hüning entreist Lippstadt wichtige Punkte

Mit einem Sieg im Nachbarschaftsduell hatte der SV Lippstadt die Chance die Abstiegsränge zu verlassen. Lange Zeit sah es auch nach einem Erfolg des SVL aus, bis in der Nachspielzeit Hüning (90.+2) nach einem Eckball mit dem Kopf an die Kugel kam und doch noch zum Ausgleich für die Gäste einköpfte. Davor hatte Lippstadt das Spiel eigentlich unter Kontrolle, muss sich aber den Vorwurf gefallen lassen, nicht höher geführt zu haben. Neben der Führung - Maier verwandelte einen Elfmeter, nachdem er selbst von Sansar gefoult worden war - feuerte Kaiser zu Beginn des ersten Durchgangs aus fünf Metern über das Tor (4.). Wiedenbrück verbuchte bis auf eine gefährlich Aktion, Westphal lenkte einen Schuss aus dem Getümmel um den Pfosten, keine Chancen. Im zweiten Durchgang verzog Kaiser erneut aus kurzer Distanz (47.) und scheiterte wenig später am überragenden Hölscher. In der Schlussphase wachte Wiedenbrück dann auf, übte Druck auf Lippstadts Defensive aus. Gefährliche Möglichkeiten hatten die Gäste aber nicht - bis zur bereits erwähnten zweiten Minute der Nachspielzeit, als Hüning zur Stelle war. Damit hält Wiedenbrück die Gastgeber vorerst auf Abstand im Tabellenkeller.

Herber Dämpfer für Köln II nach 2:0-Pausenführung

Der Geißbock-Nachwuchs kassierte bei Fortuna Düsseldorf II eine bittere 2:3-Pleite und verpasste dadurch den vorübergehenden Anschluss zur Tabellenspitze. Besonders bitter: die Kölner führten zur Pause bereits mit 2:0. Nach einem missglückten Klärungsversuch der Gastgeber flankte Katterbach in die Mitte, wo Dietz mit Unterstützung von Fortuna-Keeper Gorka zur Führung einköpfte. Der von den Profis suspendierte Diehl legte nach einer halben Stunde mit etwas Glück den zweiten Kölner Treffer nach - vom Pfosten prallte der Ball an Gorkas Rücken und von dort ins Tor. Nach der Pause kamen die Gastgeber dann besser ins Spiel. Hirschberger verkürzte alleingelassen am Fünfereck auf 1:2 (51.). In den Schlussminuten öffneten sich dann erneut große Lücken in der Kölner Defensive, die die Fortuna eiskalt bestrafte. Bindemann nutzte einen Schnittstellenpass zum Ausgleich (81.). Zwei Minuten stand Quiala Tito am Elfmeterpunkt sträflich frei und drehte die Partie. In der 89. Minute sah Düsseldorfs El-Faouzi nach einer Rudelbildung noch die Ampelkarte. Am Spielstand änderte sich dadurch aber nichts mehr.

Aachen siegt erneut

Alemannia Aachen gelang in Velbert der dritte Erfolg in Serie. Die Kaiserstädter dominierten die erste halbe Stunde, kamen immer wieder vor das Tor der Gastgeber und gingen in der 17. Minute verdient in Führung. Ramaj fand mit seiner Flanke am zweiten Pfosten Willms, der den Ball zwar nicht richtig traf, dafür aber das Tor. Aachen drückte weiter, im letzten Drittel fehlte aber oft die Präzision. Rund um die Pause wurde Velbert stärker. Machtemes hatte aus dem Rückraum die beste Gelegenheit, doch Johnen vereitelte den Ausgleich (38.). Die Alemannia überstand die Drangphase der Gäste, bekam das Spiel in der zweiten Hälfte wieder unter Kontrolle. Heinz hatte zweimal die Möglichkeit, den Deckel draufzumachen, grätschte den Ball jedoch zunächst daneben und scheiterte später unter Bedrängnis an Lenz. Weitere Treffer sollten schließlich keine mehr fallen, weil Velbert bis auf 15 Minuten rund um die Pause harmlos blieb.