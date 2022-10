Aachen gewinnt auch zweites Spiel unter Hohl - Rödinghausen nur remis in Wiedenbrück

13. Spieltag in der Regionalliga West: Primus Rödinghausen kam am Freitag in Wiedenbrück nur zu einem Remis, während Aachen gegen Köln II den nächsten Sieg unter Interimstrainer Helge Hohl einfuhr. Am Samstag stehen sich mit Ex-Spitzenreiter Münster und Düren zwei kriselnde Teams gegenüber. Zudem gastiert RWO in Wuppertal. Sonntags sind die beiden Schlusslichter aus Wattenscheid und Straelen im Einsatz. Zudem kommt es zum Fortuna-Duell in Köln.

Alemannia Aachen schlug am Freitagabend am Tivoli den Nachwuchs des 1. FC Köln. (Archivbild) IMAGO/foto2press

Durch einen 3:0-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen Schlusslicht Wattenscheid setzte sich der SV Rödinghausen vor Preußen Münster an die Spitze der Regionalliga West. Am Freitagabend wollte der SVR seine Tabellenführung in Wiedenbrück untermauern. Allerdings musste sich der SVR mit einem Remis begnügen. Safi brachte den Primus zwar zunächst in Führung (30.), jedoch dauerte es nur vier Minuten bis Wiedenbrück in Person von Kaptan zurückschlug.

Zweites Spiel unter Aachens Interimstrainer Helge Hohl, zweiter Sieg. Gegen den 1. FC Köln II legte die Alemannia schon früh den Grundstein. Imbongo bediente Mause steil, der behielt in der 8. Minute alleine vor Urbig die Nerven. Eine knappe Viertelstunde später revanchierte sich Mause, legte für Imbongo quer, der den Ball ins Tor drückte - 2:0 (24.). Die Kaiserstädter waren auch anschließend das gefährlichere Team, verpassten es aber, den Sack frühzeitig zuzuschnüren. Mehr oder weniger aus dem Nichts gelang Schmid nach einem Kölner Ballgewinn im Mittelfeld vor der Pause der Anschluss. Nach dem Pausentee plätscherte die Begegnung lange Zeit vor sich hin, gefährliche Situationen hatten Seltenheitswert. Kurz vor dem Ende gelang Korzuschek die Entscheidung. Seine Freistoßflanke ging an Freund und Feind vorbei und landete hinter Urbig zum 3:1-Endstand im Gästetor (86.)

Krisentreffen in Münster

Vier Spiele gehen am Samstag über die Bühne. Darunter befindet sich auch die Begegnung des vorerst gestürzten Tabellenführers. Allerdings hat Preußen Münster noch ein Nachholspiel zu bestreiten. Die kriselnden Münsteraner - nur ein Punkt aus den letzten vier Spielen - empfangen den sich ebenfalls im Abwärtstrend befindenden 1. FC Düren. Der Aufsteiger gewann nur eines seiner letzten sieben Ligaspiele und ist der Abstiegszone mittlerweile bedrohlich nahegekommen.

Mittendrin im Abstiegskampf befindet sich Rot-Weiß Ahlen seit geraumer Zeit. Immerhin gelang es RWA zuletzt, Rödinghausen und Schalke II jeweils einen Zähler abzuluchsen, wodurch sich allerdings an der schlechten Ausgangslage - Tabellenplatz 16 - kaum etwas änderte. Am Samstag gastiert nun der 1. FC Kaan-Marienborn im Wersestadion. Der Aufsteiger durchlebt nach starkem Saisonauftakt derzeit ein Tief, einzig gegen Münster gelang aus den letzten vier Partien ein Zähler. Ein Sieg würde beiden Teams also guttun.

Außerdem empfängt Wuppertal am Samstagnachmittag Rot-Weiß Oberhausen. Dem WSV gelang vergangene Woche unter Neu-Coach Hüzefye Dogan der erste Sieg. An das 2:1 bei Kaan-Marienborn würden die Wuppertaler gerne mit einem weiteren Dreier anknüpfen, um sich in der Tabelle weiter von den Abstiegsrängen zu befreien. Gegen RWO wartet jedoch eine knifflige Aufgabe. Die Kleeblätter sind gut drauf - stürzten zuletzt die Adlerträger aus Münster vom Thron - und haben sich mittlerweile in den Dunstkreis der Titelanwärter geschlichen. "Wir haben aufgrund der anfänglichen Verletzungsmisere eine kleine Krise erlebt, und wir stellen jetzt fest, dass wir weiter oben hätten stehen können. Mehr will ich im Moment gar nicht sagen", so RWO-Trainer Mike Terranova über etwaige Ziele.

In Schwung kam in den letzten Wochen auch der 1. FC Bocholt, hamsterte zehn Punkte in den vergangenen vier Spielen ein und steht derzeit über dem Strich. Am Samstag wartet nun der SV Lippstadt. Eine lösbare Aufgabe für den FCB. Aber Vorsicht, auch der SVL holte aus drei Partien zuletzt sieben Zähler und bewies in Unterzahl gegen Wiedenbrück Kampfgeist.

Wattenscheid und Straelen in Zugzwang

Abgeschlossen wird der 13. Spieltag mit drei Matches am Sonntag. Schlusslicht Wattenscheid (gegen Schalke II) und Straelen (bei Gladbach II) stehen dabei gehörig unter Zugzwang. Zehn bzw. neun Punkte beträgt deren Rückstand ans rettende Ufer bereits. Zudem findet das Fortuna-Duell zwischen Köln und Düsseldorf II statt.