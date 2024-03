Vor über 25.000 Zuschauern: Aachen kämpft sich gegen Düsseldorf zurück in die Siegesspur

Es war ein Dreier der Kategorie Arbeitssieg: Alemannia Aachen gewann mit 2:1 gegen die U 23 von Fortuna Düsseldorf, die am Ende mit zwei Mann weniger auf dem Platz stand.

25.400 Zuschauer fanden sich am Freitagabend am Tivoli ein - mehrheitlich, um die Alemannia in Richtung 3. Liga zu rufen. Gegen die U 23 von Fortuna Düsseldorf gelang nach dem jüngsten Remis gegen Rödinghausen auch wieder ein 2:1-Erfolg, der allerdings hart erarbeitet werden musste.

Nach einem ersten gefährlichen Konter der Gäste hatte Pagliuca die erste Chance für die Hausherren. Doch dann klingelte es im Tor der Hausherren: Skolik traf im Nachsetzen aus spitzem Winkel zum 1:0 für Düsseldorf (14.). Doch Scepanik hatte umgehend die Antwort parat: Nach einem Solo netzte er ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich (15.). In der Folge hatten die Hausherren ein klares Chancenplus, doch Willms, Müller und Pagliuca verpassten bis zur Pause, die Partie zu drehen.

Wieder trifft Pagliuca

Nach dem Seitenwechsel ging es spannend weiter: Aachens Strujic nagelte einen Distanzschuss an die Lattenunterkante, Brasnic scheiterte zweimal am Torwart. Doch die Fortuna war spielerisch ebenbürtig und ebenso gefährlich. 20 Minuten vor dem Ende dezimierten sich die Gäste in einer zunehmend hitzigen Partie: Petritt grätschte Strujic von hinten in die Beine und sah glatt Rot. In Überzahl fiel dann das erlösende 2:1 für Aachen: Nach einer Ecke und Afamefunas Direktabnahme stand Pagliuca vor dem Tor goldrichtig und verlängerte den Ball zum 2:1 ins Netz (75.).

Doch der Tivoli musste weiter zittern: Majetic nagelte den Ball aus rund 20 Metern an den Pfosten, aber nachdem Rouinier Bodzek auf Düsseldorfer Seite wegen einer verbalen Entgleisung ebenfalls Gelb-Rot sah, schien die Entscheidung gefallen. Doch weit in der Nachspielzeit tauchte Skolik aus spitzem Winkel noch einmal gefährlich vor Johnen auf - wenig später konnte die Alemannia aufatmen.