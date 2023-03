Fakhro lässt den Sieg liegen: Bocholt holt einen Punkt in Aachen

Mit dem 0:0 in der Abendpartie zwischen Alemannia Aachen und dem 1. FC Bocholt setzt die Liga vorerst einen Haken hinter den 26. Spieltag. Es war ein mäßiges Duell, aus dem die Gäste durchaus drei Zähler hätten entführen können.

Flutlichtspiel auf dem Tivoli, für die Alemannia aus Aachen erlebten das im Vergleich zur Vorwoche Baum, Müller und Dervisevic wieder in der Startelf. Heim, der auf der Bank saß, sowie die erkrankten Bajric und Schmitt rotierten für sie raus. Mehr unter Druck stand in dieser Begegnung freilich der 1. FC Bocholt, der durch den jüngsten Sieg des 1. FC Köln II unter den Strich gerutscht war. Coach Marcus John tauschte vierfach, unter anderem musste er auf den gelbgesperrten Stammkeeper Wickl verzichten, für den Reck begann. Außerdem nicht dabei waren Obst sowie der erkrankte Platzek, Lorch saß zudem nur auf der Bank. Für sie standen Windmüller, Fejzullahu und Stojanovic in der Startelf.

Die Alemannia machte von Beginn an Dampf: Eine Hereingabe von Baum verlängerte Mause knapp am Pfosten vorbei (2.). Ramaj tauchte anschließend aus spitzem Winkel vor dem Tor auf (4.), dann rutschte Korzuschek auf dem nassen Geläuf aus aussichtsreicher Position weg (10.). Und es ging weiter in der Chancenstatistik: Held schoss erst Stojanovic an (16.), dann setzte Uzelac einen Freistoß knapp vorbei (26.). In Folge aber nahm die Drangphase der Heimelf bis zur Pause zunehmend ab.

Mit der Folge, dass Bocholt mutiger wurde. Trat der Gast zunächst offensiv gar nicht in Erscheinung, hatte das Kellerkind Mitte des Durchgangs zwei gute Chancen binnen zwei Minuten: Erst kombinierte sich Wild schön in Abschlussposition, kam dann aber nicht zum Abschluss (20.), anschließend traf Fakhro im Strafraum den Ball nicht richtig (21.). In den Minuten vor der Pause sammelte Bocholt dann Argumente, das Remis auch als leistungsgerecht zu bezeichnen: Fakhro prüfte Johnen per Kopfball (38.), Wild rutschte aus gefährlicher Abschlussposition weg (42.).

Partie baut ab

Auch nach Wiederanpfiff konnte die Alemannia keine zwingende Drucksituation mehr auf den Rasen bringen. Bocholt sorgte immer wieder für Entlastung und selbst für Gefahr: Nach einem Konter störte Uzelac Wild in höchster Not beim Abschluss (51.). Die Heimelf hatte zwar mehr spielerische Ansätze, wurde aber erstmals nach rund einer Stunde wieder gefährlich, als Held eine Direktabnahme vorbeisetzte (59.).

Insgesamt nahm der Unterhaltungswert aber ab, weil beiden Teams die Ideen fehlten. Zudem schien es mit zunehmender Dauer, als dass die Kontrahenten mit dem einen Zähler leben konnten. Fejzullahu trat nochmals für Bocholt in Erscheinung (68.), Aachens Ramaj scheiterte am letzten Pass auf Heim (76.). Und dann kam die 82. Minute und mit ihr ein Katastrophenpass von Aachen-Keeper Johnen direkt in den Fuß von Fakhro, der das Geschenk aber nicht annahm und den Ball an den Innenpfosten donnerte.

Es sollte die beste und letzte Gelegenheit in dieser Partie auf mäßigem Niveau sein, am Ende teilten sich beide Teams die Punkte - für die Gäste immerhin ein Achtungserfolg, der den 1. FC Bocholt wieder über den Strich hievt. Für das Kellerkind geht der Abstiegskampf am kommenden Samstag mit dem Duell gegen Gladbach II weiter (14 Uhr), Aachen tritt zeitgleich bei Fortuna Köln an.