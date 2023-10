Zwei Verletzte, eine Schniefnase: Defensive Außenbahnen lassen Schuster grübeln

Am vorigen Samstag ist die Erfolgsserie des 1. FC Kaiserslautern in Düsseldorf gerissen. Nun empfangen die Pfälzer zur Primetime den Hamburger SV. Der Coach erwartet abermals ein Spektakel. Und hofft auf einen weniger ernüchternden Ausgang.

Schaut Dirk Schuster in diesen Tagen auf das Krankenblatt des 1. FC Kaiserslautern, fräst sich die eine oder andere Sorgenfalte in seine Stirn. Es ist nicht so, dass der Cheftrainer der Roten Teufel fürchten müsste, keine wettbewerbsfähige Mannschaft auf den Rasen schicken zu können.

Allerdings erweist sich insbesondere die Besetzung der defensiven Außenbahnen als knifflig. Im Speziellen links. Tymoteusz Puchacz befindet sich aufgrund einer im Spiel gegen Hannover 96 (3:1) vor drei Wochen erlittenen Adduktorenverletzung im individuellen Aufbautraining, ein Einsatz an diesem Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Topspiel gegen den Hamburger SV kommt voraussichtlich zu früh. Gleichermaßen verhält es sich in der Causa Hendrick Zuck. Der 33-Jährige hätte Puchacz schon in Düsseldorf (3:4) vertreten sollen, zog sich im Abschlusstraining vor besagter Partie aber eine Risswunde auf dem Spann zu. Diese musste genäht werden. Schließlich gab Kenny Prince Redondo den Schienenspieler.

Wird Zimmer rechtzeitig fit?

Für die rechte Flanke prangt hinter Jean Zimmer ein Fragezeichen. Der 29-jährige Kapitän fing sich einen grippalen Infekt ein, er trainierte in dieser Woche noch nicht mit der Mannschaft. Obgleich Schuster "grundsätzlich optimistisch" ist, dass Zimmer an diesem Donnerstag wieder in den Übungsbetrieb einsteigen kann, kommt es ihm sehr gelegen, dass Erik Durm nach langer Verletzungspause bereitsteht. Durm, in dieser Runde allein am ersten Spieltag gegen den FC St. Pauli (1:2) am Ball, ist für Schuster ebenso eine mögliche Alternative wie Philipp Hercher oder gar Aaron Opoku, der diese Positionen auch schon bekleidet habe.

Sogar Ben Zolinski, sinnt Schuster, könne als Rechtsverteidiger infrage kommen. "Wir wollen nicht groß spekulieren, sondern uns lieber mit Tatsachen beschäftigen, wenn es soweit ist. Es sind alles noch Gedankenspiele", bekundet der Trainer: "Man muss sagen, dass uns die Krankheits- und Verletztengeschichte, die wir im Augenblick haben, schon ein bisschen trifft. Wir wollen aber nicht jammern. Ich habe schon immer gesagt, dass wir jeden Mann brauchen. Wir haben einen ausgeglichenen Kader."

Hoffen auf Aches Heilfleisch

Am härtesten traf es Ragnar Ache, der beim Spiel in Düsseldorf umknickte. Zwei Bänder im rechten Sprunggelenk sind "durch", ein weiteres ist angerissen. Präzise ist die Ausfallzeit des Mittelstürmers nicht zu prognostizieren. Schuster vertraut auf das "sehr gute Heilfleisch", das der 25-Jährige seines Wissen nach habe. Gefragt ist nun Terrence Boyd, der im bisherigen Saisonverlauf sehr unglücklich agierte und bis dato ohne Tor geblieben ist. Boyd könne und müsse nun nachweisen, dass er Ambitionen auf einen Stammplatz hege, sagt Schuster, "ich hoffe bei ihm auf eine Leistungsexplosion."

Dieses Spiel klingt nach Bundesliga. Wir freuen uns riesig. Es wird ein Highlight. Dirk Schuster

Neben der Frage, wie gut der FCK die personellen Ausfälle kompensieren kann, muss sich zeigen, ob er die spektakuläre Niederlage von Düsseldorf verarbeitet hat. Dass die Serie von acht Zweitligaspielen ohne Niederlage trotz einer 3:0-Führung gerissen ist, beschäftigte Trainerstab und Profis spürbar. "Der Schock saß schon ein bisschen", bekennt Schuster. Ungeachtet der Begleitumstände (Stichwort: Flaschenwurf auf Ache) "haben wir vier Gegentore eingeschenkt bekommen. Wenn man auswärts drei eigene erzielt, muss das meinem Verständnis nach mindestens für einen Punkt reichen". Immerhin, seine Schützlinge hätten in dieser Woche zu keiner Zeit mehr die Köpfe hängen lassen. Schuster "konnte feststellen, dass wir sehr ordentlich trainiert haben".

Spätestens am Samstagabend ist der letzte Rest schlechter Laune eh verraucht. Mit 49.377 Zuschauern wird das Fritz-Walter-Stadion erstmals in dieser Saison ausverkauft sein. "Dieses Spiel klingt nach Bundesliga", sagt Schuster und verweist auf das breite Grinsen in seinem Gesicht, "auch wenn die personellen Voraussetzungen nicht ganz so günstig sind, freuen wir uns alle riesig. Wir sind total geil auf dieses Spiel. Es wird ein Highlight."

Demut, Respekt, aber Glaube an die eigene Stärke

In der vergangenen Saison vermochte der Hamburger SV den 1. FC Kaiserslautern nicht zu bezwingen. Einem 1:1 in der Hinrunde folgte aus Pfälzer Sicht ein 2:0 daheim, ebenfalls an einem Samstagabend. Mit einem Sieg kann der FCK mit seinem Kontrahenten gleichziehen. Beide Teams hätten in diesem Falle 20 Punkte auf ihren Konten. Schuster erwartet wie in Düsseldorf "ein Spektakel", hofft indessen auf einen "weniger ernüchternden Ausgang".

Seitens der Rothosen, sagt der Trainer, habe er einen leicht veränderten Stil ausgemacht: "Sie sind zielstrebiger und im Umschaltspiel bedeutend besser geworden, nicht mehr auf den ausnahmslosen Ballbesitzfußball fokussiert. Da müssen wir auf jeden Fall besser verteidigen als in Düsseldorf."

Natürlich ist Schuster nicht verborgen geblieben, dass auch der HSV in diesen Tagen personellen Aderlass erlebt. Innenverteidiger Sebastian Schonlau ("Der fehlt ihnen im Spielaufbau schon"), Mittelfeldakteur Ludovit Reis und Rechtsverteidiger Ignace Van der Brempt fallen gesichert aus, Flügelspieler Jean-Luc Dompé voraussichtlich. "Das glaube ich aber erst, wenn er nicht auf dem Mannschaftsbogen steht", flachst Schuster bezüglich des Letztgenannten. Trotz der Ausfalle sei der HSV "ein dickes Brett". "Wir gehen die Aufgabe mit Demut und Respekt an", sagt Schuster, "aber auch mit dem Wissen um die eigene Stärke".