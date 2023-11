Zverev scheitert an Tsitsipas - Ruud kritisiert Sinners Verzicht: "Ein Witz"

Alexander Zverev hat durch sein Aus gegen Stefanos Tsitsipas wichtige Punkte im Rennen um die ATP Finals in Turin verpasst. In dieser Hinsicht freute sich Alex de Minaur - der Australier profitiert von Jannik Sinners Achtelfinal-Verzicht.

Alexander Zverev ist beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy im Achtelfinale ausgeschieden, er verlor sein Drittrunden-Spiel am Donnerstag gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:7 (2:7), 4:6. Für Zverev war es bereits die 13. Niederlage im 15. Match gegen einen Top-Ten-Spieler in diesem Jahr. Sein Aus wirft den Olympiasieger im Rennen um die Teilnahme bei den ATP Finals Mitte November in Turin zurück. Im "Race to Turin" können noch Boris Beckers Schützling Holger Rune (Dänemark) und die in Paris bereits für das Viertelfinale qualifizierten Hubert Hurkacz (Polen) und Alex De Minaur (Australien) am Hamburger vorbeiziehen, der momentan auf Rang sieben liegt.

Zverevs Widerstand erlahmt nach verlorenem ersten Satz

Einen Tag nach seinem 3,5-Stunden-Match gegen den Franzosen Ugo Humbert erwischte Zverev keinen guten Start. Gleich sein erstes Aufschlagspiel gab er ab. Immerhin bewies der Hamburger Widerstandsfähigkeit, ein gewonnenes Break zum 4:5 mündete in den Tiebreak, den Tsitsipas aber klar bestimmte und mit 7:2 zu seinen Gunsten entschied. Auch im zweiten Satz traf der Weltranglisten-Sechste aus Griechenland, der sich im ersten Durchgang einer Behandlungspause seines Physiotherapeuten am rechten Bein unterzog, meist die besseren Entscheidungen.

Am Donnerstagabend hat mit Daniel Altmaier ein zweiter deutscher Spieler die Chance, das Achtelfinale zu erreichen. Der 25-Jährige aus Kempen, der in der zweiten Runde von einer verletzungsbedingten Absage des US-Amerikaners Taylor Fritz profitiert hatte, tritt gegen den von Becker trainierten Rune an.

Ruud: "Was für ein Witz"

Währenddessen hat Jannik Sinner auf sein Achtelfinalmatch gegen Alex de Minaur verzichtet. Dies geht aus dem aktualisierten Turnierplan hervor. Der Weltranglisten-Vierte, der sein Zweitrundenmatch gegen den US-Amerikaner Mackenzie McDonald erst am Donnerstagmorgen nach zwei Uhr beendet hatte, hätte laut Spielplan rund 15 Stunden später erneut antreten müssen. De Minaur erreicht somit kampflos das Viertelfinale und wird sich freuen: Der Australier kämpft noch um die Teilnahme an den ATP Finals.

Der Norweger Casper Ruud hatte die Ansetzung schon vor Sinners Verzicht scharf kritisiert. "Bravo ATP-Tour", schrieb der Weltranglisten-Achte bei der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) mit erkennbarer Ironie: "Was für ein Witz."