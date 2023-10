Zum Auftakt der WTA Finals: Sabalenka fegt Sakkari vom Platz

Bei den WTA Finals im mexikanischen Cancun treten die acht besten Spielerinnen der Welt gegeneinander an. Zum Start setzte die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka gleich mal ein Statement.

Wer den Titel bei den WTA Finals gewinnen will, muss an ihr vorbei: Aryna Sabalenka gewann in Cancun am Sonntagabend (Ortszeit) gegen Maria Sakkari aus Griechenland in beeindruckender Deutlichkeit 6:0, 6:1.

Dabei wehrte Sakkari sogar drei Matchbälle ab, die ihr einen vernichtenden "Doppel-Bagel" (0:6, 0:6, Anm. d. Red.) eingebracht hätten. "Sie ist eine tolle Spielerin, sie kämpft um jeden Ball, egal wie es steht", sagte die belarussische Siegerin Sabalenka hinterher anerkennend.

Seit 2011 (Samantha Stosur gegen Na Li) hatte niemand bei den WTA Finals in einem Match nur ein einziges Spiel abgegeben, meldete "Opta" am späten Abend.

Pegula gewinnt - aber nur im Einzel

Zuvor - zur Eröffnung des Turniers mit zwei Vorrundengruppen à vier Spielerinnen - hatte Jessica Pegula gegen Elena Rybakina 7:5, 6:2 die Oberhand behalten. Dabei drehte die US-Amerikanerin einen 3:5-Rückstand im ersten Satz und konnte so eine bizarre Statistik ausbauen: Wenn sie im laufenden Kalenderjahr den ersten Satz gewinnt, darf sie jedes Mal auch nach Matchende jubeln: 48:0 lautet die Bilanz laut dem portugiesischen Journalisten José Morgado.

Im Anschluss spielte Pegula sogar noch mit Landsfrau Cori Gauff Doppel - und verlor 6:7 (2:7), 3:6 gegen Gabriela Dabrowski (Kanada) und Elin Routliffe (Neuseeland). Auch die besten acht Doppelpaarungen des Jahres treten zurzeit in Cancun gegeneinander an.