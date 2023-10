Zoran Barisic: "Fußball ist nicht immer logisch"

Geht es nach messbaren Leistungs-Parametern, müsste Rapid nach elf Runden in den Top drei stehen. Weil im Fußball aber alleine die Tore zählen, hatten die Hütteldorfer vor dem Start in die Rückrunde eine unzufriedenstellende Hinrunde aufzuarbeiten und eine Trainerdiskussion abzuwürgen.

"Fußball", hat Rapids Europacup-Final-Trainer von 1996, Ernst Dokupil, nach einem mehr als glücklichen Aufstieg gegen 1860 München einmal gesagt, "ist ein Scheiß-Spiel". Weil man auch unverdient etwas reißen kann. Weil der Bessere vielleicht bis auf eine Kleinigkeit alles richtig gemacht hat und trotzdem als Verlierer vom Platz geht. So drastisch wie sein Ex-Trainer wird Zoran Barisic in seiner Wortwahl nicht, nachdem er sich die Zahlen des CIES Football Observatory angeschaut hat, die Rapid im Vergleich mit der Liga-Konkurrenz Spitzenwerte ausweisen. "Fußball ist nicht immer logisch", weiß er, dass Rapid aufgrund der Leistungen mit ein paar Siegen mehr ein paar Plätze weiter oben stehen müsste.

Rapids Leistungs-Daten

- 6,3-mal treffen seine Spieler pro Match das Tor. So oft wie keine andere Mannschaft. RB Salzburg und der LASK folgen mit 5,6 bzw. 4,7 Torschüssen, Tabellenführer Sturm Graz kommt wie Altach und Hartberg mit 4,0 aus, schaffte damit aber (nach zehn Runden, die elfte war in der Statistik noch nicht enthalten) einen Punkteschnitt von 2,4, während für Rapid im Schnitt ein ganzer Punkt weniger herausschaute, in Summe also zehn Punkte.

- Rapid bringt 81,1 Prozent seiner Pässe an den Mitspieler, auf einen höheren Wert kommen mit 82,2 Prozent einzig die Salzburger, die den mehr als sechsfachen Marktwert besitzen. Hartberg, das die Handschrift von Markus Schopp erkennen lässt, folgt mit 80,8 Prozent. LASK und Sturm sind mit 78 bzw. 77,6 Prozent nur Durchschnitt.

- In der entscheidenden Zone ist das Passspiel Rapids nicht ganz so genau. Pro Spiel kommen 36,4 Pässe im letzten Drittel des Gegners an den Mann. Damit sind die Grün-Weißen praktisch gleichauf mit dem LASK (36,5), aber hinter RB Salzburg (40,6) und Peter Pacults Austria Klagenfurt (39,6). Auch hier liegt Sturm Graz mit 32,5 Pässen in der unteren Tabellenhälfte.

- Den Ballbesitz dominiert wie jedes Jahr der heuer etwas schwächelnde Liga-Krösus RB Salzburg mit 61,5 Prozent. Aber auch da nimmt Rapid mit 55,6 Prozent den zweiten Platz ein. Dahinter folgen der LASK (54,8) und die Wiener Austria (54,0). Sturm Graz reichen 49,2 Prozent (nur Lustenau, Tirol, Altach und BW Linz haben weniger), um auf seine Punkte zu kommen.

- Wenn die Offensiv-Zahlen Rapids so gut sind, dann muss es also defensiv haken? Nicht, was die zugelassenen Schüsse auf das Tor von Niklas Hedl angeht. Zwar kommen die Hütteldorfer nicht auf den Wert der beiden dominierenden Teams Sturm und RB Salzburg, die pro Spiel drei Schüsse auf ihr Tor zulassen, mit 3,3 steht Grün-Weiß aber gleich dahinter.

"Immer Pech ist Unvermögen"

Dem profanen Rapid-Fan sind derlei Statistiken reichlich egal. Er hat gesehen, wie Rapid vor seinen Augen zuletzt fünf Heimspiele nicht gewonnen hat, scheinbar leichtfertig Führungen gegen den WAC, Sturm und Klagenfurt verspielte. Wenn der Tabellenplatz nicht stimmt, ist der Trainer schuld und muss raus. Auf diese Diskussion will sich Sport-Geschäftsführer Markus Katzer (noch) nicht einlassen. "Wir haben viele gute Spiele geliefert, aber sie oft nicht fertig spielen können. Es sind immer wieder Kleinigkeiten, die uns fehlen. Aber es sind auch Dinge passiert, die uns wehgetan haben." Wie der Ausfall von Nenad Cvetokovic, der nicht nur auf Anhieb eine Bank im Abwehrzentrum war, sondern neben dem auch Leo Querfeld seine besten Leistungen gezeigt hat. Oder der Ausfall von Guido Burgstaller. "Burgi", so Katzer, "ist nicht zu ersetzen, sein Ausfall nicht durch eine andere Person aufzufangen". Ausreden sollen das keine sein. Immerhin gesteht Katzer ein: "Immer Pech ist auch Unvermögen."

Rapid wolle sich jedenfalls "neu sortieren und eine bessere Rückrunde spielen", hat sich Zoki Barisic zum Ziel gesetzt, so schnell wie möglich den Platz in der Meisterrunde zu fixieren. "Und das kann auch ein zweiter oder dritter Platz sein", will er nicht wieder lesen, dass er sich mit dem sechsten Platz zufrieden gibt. Ob er selbst die Gründe für die nicht zufriedenstellen Punkteausbeute in der Hinrunde ausgemacht hat, verrät er nicht. "Es ist ein Unterschied, was ich in der Öffentlichkeit sage und was ich der Mannschaft sage", deutet er an, dass das Thema intern schonungsloser aufgearbeitet werden würde.

Die Lehren vor dem Rückrundenstart

Die Lehren, die der Trainer öffentlich zog, lesen sich so:

"Die Spieler müssen in jeder Phase konzentriert sein."

"Wir müssen unsere Aktionen immer mit Nachdruck spielen."

"Wir dürfen nicht sorglos sein."

"Jeder muss Verantwortung auch im Spiel gegen den Ball übernehmen."

"Wir brauchen mehr Konstanz."

Um die Spieler dabei zusätzlich zu unterstützen, hat Rapid einen Psychologen engagiert, der vor allem von den jungen Spielern gut angenommen worden sein soll. "Dass es Kritik gibt, ist zu akzeptieren und ist auch angebracht, aber wir dürfen trotzdem nicht aufhören, an uns zu glauben", bleibt auch Zoran Barisic positiv. Auch wenn der Gegner am Sonntag LASK heißt. Gegen den beim Saisonauftakt nach 90 überlegenen Minuten mit dem Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit die ganze Misere begonnen hat.