Ziehl: "Wenn man jetzt nicht feiert, dann kann man nie feiern"

Dem 1. FC Saarbrücken ist eine Pokal-Sensation gelungen, auch weil Trainer Rüdiger Ziehl in der Schlussphase mutig wechselte. Feierverbot gab es vom Coach für seine Spieler indes nicht.

Der 1. FC Saarbrücken lieferte gegen den FC Bayern einen wahren Pokalfight ab. Dazu gehören ab einer gewissen Spielzeit auch Krämpfe - und davon gab es einige beim Underdog, sicherlich auch bedingt durch den tiefen Rasen im Ludwigspark.

Gerade als der Druck der lange ideenlosen Münchner dann in der Schlussphase beim Spielstand von 1:1 doch noch zunahm, musste sich FCS-Trainer Rüdiger Ziel etwas einfallen lassen. Und so brachte er in Minute 71 erst die Offensiven Tim Civeja sowie Julian Günther-Schmidt und dann kurz vor dem Ende (83.) mit Kai Brünker den besten Liga-Torschützen für den defensiven Mittelfeldspieler Patrick Sontheimer aufs Feld. Alles für den entscheidenden Angriff - und der kam in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Marcel Gaus schoss die Hereingabe von Civeja ein.

Ziehls mutiger Wechsel

"Ich glaube, es musste auch in der regulären Spielzeit sein, dass wir nach 90 Minuten oder in der Nachspielzeit das Tor machen, weil 120 hätten wir glaube ich nicht geschafft", sagte Ziehl in der ARD. Deshalb entschied sich der Coach, der zuvor in Minute 66 seinen einzigen Stürmer Simon Stehle gegen Mittelfeldspieler Julius Biada getauscht hatte, um und wechselte noch einmal offensiv. Mit Erfolg!

"Wie es die Mannschaft dann umgesetzt hat und gegen Ende die letzten Reserven freigesetzt hat, dass Marcel Gaus nochmal diesen Weg nach vorne macht, das ist unfassbar und eine brutale Willensleistung", so Ziehl, der "mega, mega stolz auf die Mannschaft" war.

Mehr als zwei Bier sind erlaubt

Und weil er so stolz war, hatte er gleich noch ein kleines Geschenk für seine Mannschaft bereit, die zuletzt in der Liga dreimal ohne Sieg (zwei Niederlagen, ein Remis) geblieben war. "Wenn man heute nicht feiert, dann kann man nie feiern", sagte Ziehl - und das, obwohl bereits am Samstag in Sandhausen (14 Uhr) der nächste Spieltag ansteht.

"Jeder würde mich für bekloppt erklären, wenn ich sagen würde, ihr könnt zwei Bier trinken, dann geht ihr nach Hause", zeigte sich Ziehl großzügig. Am Donnerstag sei dann "freiwillige Pflege, freiwilliges Training". Danach gelte der Fokus der Liga. "Da müssen wir einfach gucken, dass wir die Kräfte sammeln, die Spieler, die dann spielfähig sind auf den Platz schicken und diese positive Energie einfach mitnehmen." Er selbst wolle den Abend "im größten Erfolg eher ruhiger" ausklingen lassen.

Mit wem es Saarbrücken dann im Achtelfinale am 5. oder 6. Dezember zu tun bekommt, das entscheidet sich am Sonntag. Dann werden im Rahmen der Liveübertragung des Topspiels in der Frauen-Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg die Duelle der nächsten Runde ausgelost.