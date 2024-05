Zentralrat der Juden kritisiert Bayern für Umgang mit Mazraoui

Der Zentralrat der Juden hat den FC Bayern München für die Entscheidung, Noussair Mazraoui nach seinen Pro-Palästina-Post nicht mit Konsequenzen zu belegen, kritisiert. Präsident Josef Schuster forderte "sichtbar harte Konsequenzen".

Nun hagelt es auch vom Zentralrat der Juden Kritik am FC Bayern München für den Umgang im Fall Noussair Mazraoui. IMAGO/Eibner

Für das Champions-League-Duell bei Galatasaray Istanbul (Dienstag, 18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) steht Noussair Mazraoui wieder im gerade einmal 18-köpfigen Kader des FC Bayern München. Der Rechtsverteidiger hatte zuletzt gefehlt - aufgrund einer Oberschenkelverletzung und nicht etwa wegen seines Pro-Palästina-Beitrags auf Instagram.

Dass der deutsche Rekordmeister auf eine Suspendierung des 25-Jährigen verzichtete, hat nun Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, mit deutlichen Worten kritisiert. In einer Stellungnahme gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" forderte Schuster, dass der Klub "sichtbar harte Konsequenzen gegenüber dem Spieler zieht und damit für die Zukunft dafür sorgt, dass sich Entgleisungen solcher Art nicht wiederholen".

Von Mazraoui habe er erwartet, dass "ein Fußballprofi, der auch eine Vorbildfunktion hat, vor diesem Hintergrund unmissverständlich den Hamas-Terror verurteilt, sich zum Existenzrecht Israels bekennt und Antisemitismus auf deutschen Straßen ablehnt", so Schuster.

"Unsäglicher" Post, "sehr dünnes" Statement

Der Bayern-Profi hatte auf seinen Social-Media-Kanälen ein Video verbreitet, in dem den "unterdrückten Brüdern in Palästina" im Konflikt mit Israel der Sieg gewünscht wurde. Der FC Bayern suchte anschließend das Gespräch mit dem marokkanischen Nationalspieler, verzichtete aber auf Konsequenzen.

"Noussair Mazraoui hat uns glaubwürdig versichert, dass er als friedliebender Mensch Terror und Krieg entschieden ablehnt. Er bedauert es, wenn seine Posts zu Irritationen geführt haben", wurde Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen in einer Stellungnahme am Freitag zitiert. Mazraoui meldete sich in dem Statement nur kurz zu Wort, er verurteile "jede Art des Terrorismus und jede Terrororganisation".

Schuster nannte Mazraouis Instagram-Post "unsäglich", sein anschließendes Statement "sehr dünn". Deshalb mahnte er: "Bei einem einfachen Rapport kann es nun aber nicht bleiben." Andererseits lobte er den Klub für seine "stets deutliche Haltung gegenüber Israel und jüdischem Leben in Deutschland".

Auch der Präsident von Makkabi Deutschland, Alon Meyer, hatte den Verein und Mazraoui scharf kritisiert und die fehlenden Konsequenzen seitens der Münchener als "absolut indiskutabel und inakzeptabel" bezeichnet.