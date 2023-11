Xabi Alonso rotiert, korrigiert, siegt und gewinnt sechs Erkenntnisse

Beim 5:2-Sieg in Sandhausen rotiert Trainer Xabi Alonso so massiv wie noch nie in dieser Saison. Doch Bayer zieht erst nach einer Vierfach-Korrektur ins Achtelfinale ein und bangt um den verletzten Edmond Tapsoba.

Bayer 04 ist beim 5:2-Sieg in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim SV Sandhausen auch im 14. Pflichtspiel der Saison ungeschlagen geblieben. Doch beim Drittligisten, gegen den Xabi Alonso gleich auf acht (!) Stammkräfte in seiner Startelf verzichtete, zeigte sich der Tabellenführer der Bundesliga ungewohnt anfällig. So gewann Leverkusens Trainer am Mittwoch zahlreiche Erkenntnisse.

Erkenntnis 1: Bayers zweiter Anzug zwickt

In Sandhausen wurde nochmal klar, dass Bayer trotz eines auch qualitativ breit aufgestellten Kaders auf seine Korsettstangen nicht verzichten kann, ohne einen Niveauabfall zu erleiden. Schon bei am Ende gefährdeten 2:1-Sieg in der Europa League bei Molde FK hatte die Werkself, damals ohne sieben Stammspieler, gewankt.

Granit Xhaka als ordnende Hand auf der Doppelsechs ist ebenso wenig zu ersetzen wie Florian Wirtz als Ideengeber in der Offensive. Gleiches gilt für Linksverteidiger Alejandro Grimaldo, der meist als verkappter Spielmacher fungiert, und Jeremie Frimpong auf der rechten Seite, der immer wieder für entscheidende Momente sorgt.

Ohne dieses Quartett fehlte das gewisse Etwas. "Es ging nicht so in einem Guss, wie es gewohnt ist. Die vielen Wechsel tragen auch nicht immer das Beste dazu bei", analysierte der für Xhaka in die Elf gerückte Robert Andrich nüchtern, "jeder will sich beweisen, den Rhythmus hats du aber trotzdem nicht so, wie du ihn sonst hast." Xabi Alonso wird zumindest überlegen müssen, seine Fast-Stammspieler zumindest häppchenweise immer wieder in die Startelf einzubauen, um Total-Rotationen wie in Sandhausen und Molde zu vermeiden.

Erkenntnis 2: Rückwärtsrotation funktioniert nur bedingt

In Sandhausen korrigierte Xabi Alonso seine zu groß ausgefallenen Personalrochaden in der 64. Minute mit einem Vierfachwechsel. "Am Ende haben die Jungs, die eigentlich geschont werden sollten, den Unterscheid gemacht", urteilte Andrich. Fakt ist: Nach der Einwechslung von Xhaka, Grimaldo, Wirtz und Frimpong waren die drei Letzteren an den Leverkusener Treffern drei bis fünf entscheidend beteiligt. Doch auch, wenn die individuelle Klasse der Joker das Spiel auf Bayers Seite zog, bleibt auch festzuhalten, dass die Rückwärtsrotation nicht automatisch die Kräfteverhältnisse auf dem Platz komplett veränderte. Vielmehr wackelte die Werkself zwischen den 60. und der 80. Minute durchaus bedenklich. Gegen Sandhauen ging dies nochmal gut, gegen stärkere Gegner sollte sich Bayer nicht darauf verlassen.

Erkenntnis 3: Bayers Problem bei Defensivstandards ist massiv

Hat der Werksklub in der Liga sechs seiner acht Gegentreffer nach ruhenden Bällen kassiert, so klingelte es auch gegen den Drittligisten aus Sandhausen nach einem Eckball, bei dem Yassin Ben Bella am kurzen Pfosten relativ unbedrängt zum Kopfball kam. "Das erste Tor für Sandhausen war ein guter Konter, danach gab es wieder einen Defensivstandard…", stellte Xabi Alonso nur äußerlich gelassen fest.

Seine Analyse ist nicht neu, aber das Problem bleibt: "Wir erwarten den Ball, wir haben Kontakt zum Gegner, aber wir müssen uns mehr konzentrieren, stärker im Zweikampf sein. Das ist ein großes Thema für uns, aber wir haben fast keine Zeit zu trainieren." Unstrittig ist: Bayer besitzt einen offensichtlichen Schwachpunkt, den auch schwächere Gegner zu nutzen wissen.

Erkenntnis 4: Für Tapsoba drängt sich kein Ersatz auf

In Sandhausen musste Edmond Tapsoba zur Halbzeit wegen einer Verletzung an der linken Hand in die Kabine bleiben. "Es gab das Risiko, weiterzuspielen und eine größere Verletzung in Kauf zu nehmen. Morgen gibt es die Untersuchung. Dann wissen wir, wie schwer die Verletzung ist", erklärte Xabi Alonso. Sollte der enorm spielstarke Tapsoba in er Partie bei 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr) ausfallen, hat sich in Sandhausen keiner seinen beiden möglichen Vertreter aufgedrängt. Weder Piero Hincapie, der beim 1:1 mit einem Stellungsfehler schlecht aussah, noch Josip Stanisic überzeugte. Ersterer dürfte im Fall der Fälle als Linksfuß den Vorzug erhalten, weil er den links in der Dreierkette spielenden Tapsoba positionstreu ersetzen könnte. Auf dessen Niveau befindet sich der Leistungsträger der Vorsaison, der nach seinem Mittelfußbruch keinen Spielrhythmus hat, derzeit allerdings nicht.

Erkenntnis 5: Victor Boniface darf nichts passieren

Nicht nur die Torgefahr, sondern auch die läuferische und spielerische Wucht von Mittelstürmer Victor Boniface ist nicht zu ersetzen. Adam Hlozek traf zwar in Sandhausen per Abstauber zum 3:2, doch den Einfluss des Nigerianers aufs Spiel kann er einfach nicht haben, zumal er kein Mittelstürmer ist. Und durch den erneuten verletzungsbedingten Ausfall von Patrik Schick fehlt weiter eine echte Alternative zu Boniface.

Der Klub rechnet mit Schicks Rückkehr aufgrund dessen Wadenverletzung nach der Länderspielperiode Ende November. Xabi Alonso klang in Sandhausen zumindest skeptisch. "Es ist normal nach einer langen Verletzungspause, dass es manchmal kleine Probleme gibt", sagte der Baske und fügte an: "Hoffentlich ist es nur ein kleines Problem. Wir erwarten ihn in einigen Wochen wieder." Doch selbst wenn die Reha glatt laufen sollte: Bis zur vollen Fitness und bis Schick wieder im Spielrhythmus ist, wird es wohl bis ins neue Jahr dauern. Und dann muss Schick liefern, wenn Boniface beim Afrika-Cup (13. Januar bis 11. Februar 2024) spielt.

Erkenntnis 6: Der Weg nach Berlin ist geebnet

Bayer 04 ist der große Gewinner der 2. Pokalrunde. Verabschiedete sich doch nach Titelverteidiger RB Leipzig, das beim VfL Wolfsburg unterlag, auch der große Favorit FC Bayern München - beim Fünfzehnten der 3. Liga in Saarbrücken. Ein Resultat, das das Weiterkommen der Werkself trotz allen Zitterns in einem viel besseren Licht erscheinen lässt. Dennoch sollte Xabi Alonso aus den gewonnenen Erkenntnissen des Tages die entsprechenden Konsequenzen ziehen, um auch im Pokal die bestehende Chance zu nutzen. Denn Fakt ist: Zwei der heißesten Titelanwärter sind ausgeschieden und Leverkusens Aussichten auf einen Finaleinzug inklusive Triumph in Berlin sind damit sprunghaft gestiegen. Ein weiterer Auftritt wie in Sandhausen könnte diese aber schnell wieder zunichtemachen.