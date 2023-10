Wildes Finish in Duisburg und Köln - Jahn vorerst Erster - Arminia klettert weiter

Drama pur am Drittliga-Samstag - vor allem in Duisburg und Köln, wo es Last-Minute-Entscheidungen sowie Rote Karten nach Schlusspfiff gab. Einen entspannten Sieg fuhr derweil Arminia Bielefeld ein. Am Abend übernahm Regensburg vorerst die Spitze.

Arminia Bielefeld hat seinen Lauf fortgesetzt und am Samstagnachmittag den dritten Drittliga-Sieg in Serie eingefahren. Im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt stand am Ende ein umjubeltes 4:0 - und plötzlich Tabellenplatz neun. Nach schleppendem Start nutzte Bielefeld die erste Chance und ging durch einen abgefälschten Oppie-Schuss in Führung (12.). Auch am zweiten Tor war der Linksverteidiger in der Entstehung entscheidend beteiligt, es vollendete Klos (25.). Im zweiten Durchgang schraubten Biankadi (55.) und Mizuta (68.) das Ergebnis in die Höhe. Mit drei Vorlagen glänzte Sarenren Bazee.

HFC feiert in Ulm ersten Auswärtssieg

Knapper und mit Führungswechseln ging es zwischen Ulm und Halle zu. Die Spatzen profitierten zunächst von einem Vollert-Eigentor (9.), doch durch einen Elfmeter (Baumann, 25.) und einen Doppelschlag (Baumann, 57./Lofolomo, 59.) führte der HFC nach rund einer Stunde mit 3:1 im Donaustadion. In einer äußerst unterhaltsamen Partie brachte Maier (66.) die drückenden Ulmer nochmal ran, es blieb aber beim 2:3. Damit feierte Halle, 18. in der Tabelle, seinen ersten Auswärtssieg der Saison. Ulm bleibt Dritter.

Herangepirscht hat sich Rot-Weiss Essen durch einen dramatischen 2:1-Derbysieg beim MSV Duisburg. Mit einer starken Einzelaktion brachte Obuz (63.) die Gäste vor 25.845 Zuschauern zunächst in Führung, dann wurde es wild: Sapina unterlief in der 89. Minute ein Eigentor, die Zebras jubelten schon. Doch Kourouma (90.+3) konnte das Ding per Kopf tatsächlich noch zugunsten von RWE entscheiden. Während Essen mit dem dritten Sieg in Serie auf den vierten Platz kletterte, bleiben die Duisburger weiterhin Schlusslicht der 3. Liga.

Kartenfestival in Köln

Direkt hinter RWE rangiert Viktoria Köln, das zuhause gegen den TSV 1860 München eine ebenso dramatische Schlussphase erlebte. Nach Treffern von Marseiler (41., Handelfmeter) und im Gegenzug Schröter (42.) war Schultz (90.+2) zum 2:1-Siegtor für die Viktoria erfolgreich. Nach der Roten Karte für Kwadwo (80.) und der Gelb-Roten für Schröter (82.) hatten die Löwen die Schlussphase in doppelter Unterzahl bestreiten müssen. Insgesamt verteilte Schiedsrichter Timon Schulz Karten en masse. Nach dem Schlusspfiff sah neben 1860-Trainer Maurizio Jacobacci auch noch ein weiterer Löwen-Verantwortlicher Rot.

Kellers Debüt glückt

Neuer Tabellensechster hinter der Viktoria ist der SV Sandhausen, der beim Debüt von Trainer Jens Keller einen 2:1-Erfolg im Dortmunder Stadion Rote Erde verbuchte. Nachdem Hettwer (9.) den BVB II, für den Bundesliga-Profi Meunier auflief, zunächst in Führung gebracht hatte, drehten Hennings vom Punkt (16.) und Geschwill (36.) die Partie zugunsten des SVS.

Regensburg schlägt dezimierte Preußen

Im späten Samstagspiel trennten sich Jahn Regensburg und Preußen Münster 2:1. Mit dem sechsten Sieg in Serie schoben sich die Oberpfälzer zumindest über Nacht an Dynamo Dresden vorbei an die Tabellenspitze. Beide Tore für den Jahn erzielte Kother (58./90.+2). Die Gäste aus Münster mussten nach einer Kok-Notbremse ab der 71. Minute in Unterzahl agieren, Scherders Anschlusstreffer tief in der Nachspielzeit (90.+6) kam zu spät.