Wie Kleine gegen Große gewinnen: Saarbrücken wirft Bayern raus

Was für eine Überraschung: Der 1. FC Saarbrücken aus der dritten Liga gewann im DFB-Pokal gegen den übermächtigen FC Bayern. Dass solche Siege im Fußball möglich sind, hat verschiedene Gründe.

Der 1. FC Saarbrücken spielt Fußball in der dritten Liga. Die Gegner dort heißen SC Verl oder Preußen Münster. Am Mittwoch hatten es die Saarbrücker aber mit einem fast schon übermächtigen Gegner zu tun: dem FC Bayern München.

Trotzdem gelang Saarbrücken ein knapper 2:1-Sieg im DFB-Pokal. In diesem Wettbewerb treffen deutsche Vereine aus verschiedenen Ligen aufeinander. Neben den Bayern schieden auch mehrere andere Bundesligisten in der zweiten Runde gegen Teams aus tieferen Ligen aus.

Aber wie schaffen es die Außenseiter, die Großen zu ärgern? "Wenn Bayern München in Saarbrücken verliert, dann haben wir sicherlich einiges falsch gemacht", meinte der Fußballer Thomas Müller. Auch der Experte Daniel Memmert von der Deutschen Sporthochschule Köln sagt: "Man muss als Außenseiter auf eine Mannschaft treffen, die nicht ihren besten Tag erwischt."

Für die Außenseiter ist so ein Spiel oft eine einmalige Gelegenheit. Das motiviert zusätzlich. "Ich glaube, das war für alle Beteiligten ein Spiel für die Geschichtsbücher", sagte Saarbrückens Torschütze Marcel Gaus hinterher. Für die Bayern ist so ein Spiel im DFB-Pokal hingegen eine Pflichtaufgabe.

Schweinsteiger lobt ''Leidenschaft und Herz"

Dazu kommt: Im Fußball können einzelne Momente entscheidend sein. Ein riskanter Pass, ein abgefälschter Schuss, und schon ist ein spielentscheidendes Tor gefallen. Nicht selten reichen ein oder zwei Tore zum Sieg. Während Saarbrücken nur wenige Chancen brauchte, vergaben die Bayern mehrere Möglichkeiten.

Dabei zeigten die Saarbrücker auch, wie man als Mannschaft gegen stärkere Gegner gemeinsam verteidigen kann. "So was geht nur mit einer eingespielten Mannschaft", erklärt Daniel Memmert. Und der ehemalige Fußball-Profi Bastian Schweinsteiger sagte im Fernsehen: "Da sieht man mal wieder, was man mit Leidenschaft und Herz bewirken kann."

Das alleine reicht aber nicht. Daniel Memmert fügt noch hinzu: "Man braucht das gewisse Spielglück."