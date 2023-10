Wer überträgt Kaiserslautern gegen Köln live im TV & Stream?

In der 2. Runde des DFB-Pokals kommt es zum Aufeinandertreffen zweier Traditionsklubs. Die Roten Teufel empfangen die Geißböcke am Betzenberg. Wo wird die Partie 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Köln übertragen?

Pokalzeit in Kaiserslautern: Am Dienstag gastiert der 1. FC Köln im Fritz-Walter-Stadion. IMAGO/RHR-Foto

Am kommenden Dienstag, den 29. Oktober, ist es soweit: Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den 1. FC Köln im Fritz-Walter-Stadion. Anstoß der Zweitrunden-Partie im DFB-Pokal ist um 20.45 Uhr.

Erstes Duell seit über neun Jahren

Das letzte Mal, als sich die beiden Klubs in einem Pflichtspiel gegenüberstanden, liegt mittlerweile über neun Jahre zurück. Damals, am 17. März 2014, trennten sich Kaiserslautern und Köln am 25. Spieltag der Zweitliga-Saison 2013/14 mit einem torlosen Remis. Maßgeblichen Anteil am Ergebnis hatten dabei die Torhüter Tobias Sippel (Kaiserslautern) und Timo Horn (Köln), die trotz einiger Chancen keine Tore zuließen.

Insgesamt trafen die Roten Teufel und der Effzeh bis dato in 92 Partien aufeinander. Die Oberhand behielt dabei in 40 Fällen der 1. FC Kaiserslautern, die Kölner siegten 24 Mal und in 28 Duellen kam es zur Punkteteilung.

1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Köln - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Kaiserslautern gegen Köln übertragen?

Zuschauer können die Partie sowohl im kostenpflichtigen als auch im frei empfangbaren TV verfolgen. Bei Pay-TV-Sender "Sky" beginnt die Übertragung pünktlich zum Spielbeginn mit Klaus Veltman als Kommentator. Das ZDF wiederum startet um 20.15 Uhr, also rund eine halbe Stunde vor Anpfiff, mit der Vorberichterstattung, durch die Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Experte Per Mertesacker führen. Anschließend übernehmen Kommentator Oliver Schmidt und dessen Co-Kommentator Hanno Balitsch am Mikrofon.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Köln) oder in der DFB-Pokal-LIVE!-Konferenz

Die Partie 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Köln im Überblick:

Partie: 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Köln, 2. Runde DFB-Pokal, Saison 2023/24

Datum: Dienstag, 31. Oktober 2023

Anstoßzeit: 20.45 Uhr

Ort: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Übertragung: ZDF/Sky