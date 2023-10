Wembanyamas gemischte Gefühle: "Mit einem Sieg wäre es perfekt gewesen"

Starke Szenen, lange Pausen wegen Foulproblemen - Victor Wembanyama zog nach seinem Debüt in der NBA mit gemischten Gefühlen Bilanz.

Der "Alien" ist gelandet. Nach Summer League und Preseason hat Victor Wembanyama nun also auch sein erstes Regular-Season-Spiel in der NBA hinter sich gebracht. Von großem Brimborium war die Partie der San Antonio Spurs gegen die Dallas Mavericks begleitet worden, endlich stand der einstige Dauer-Titelanwärter und fünfmalige NBA-Champion, aber auch Hinterbänkler der jüngeren Vergangenheit mal wieder im Rampenlicht.

Mit 119:126 verloren die Spurs ein enges texanisches Duell, diesmal hatten Luka Doncic und seine in der Crunchtime abgezockten Mavs also die Nase vorn. "Mit einem Sieg wäre es perfekt gewesen", war der 19-jährige Wembanyama angesichts der Niederlage somit auch nicht zufrieden. Über lange Phasen hatte er zuvor dem Treiben auf dem Court tatenlos zuschauen müssen. Zu viele Fouls zwangen Trainerikone Gregg Popovich dazu, seinen brandneuen Protagonisten rauszunehmen.

Erst in den Schlussminuten griff Wembanyama dann wieder ein. Und wie! Alley-oop-Dunk, Dreier, die ganze Bandbreite seines Spiels kam zum Tragen. San Antonio griff nach dem Sieg, scheiterte aber in der Schlussminute knapp. Wembanyama kam auf 15 Punkte, fünf Rebounds, zwei Assists, zwei Steals, einen Block; er traf drei seiner fünf Dreierversuche. "Vielleicht wollte ich zu gut spielen. Ich muss in der Defensive nicht so viel Risiko gehen", beschrieb er danach die Dramaturgie des Texas-Duells aus seiner Sicht. "Ich war fokussiert darauf, der Beste zu sein, der ich sein kann", sagte der 2,24-Meter-Teenager darüber hinaus.

Lob gab es vom gegnerischen Superstar. Matchwinner Doncic (Triple-Double mit 33 Punkten) schwärmte: "Er wird fantastisch sein, das ist er bereits. Die Art und Weise, wie er sich bewegt, ist unglaublich - fast wie ein Point Guard." Das sei schon "ziemlich erstaunlich", was Wembanyama da biete.

"Ein reifer, junger Mann"

Gut, dass er trotz seiner Sprungkraft mit Bodenhaftung gesegnet ist. "Victor steht schon seit Langem im Mittelpunkt des Interesses und das wird sich auch nicht ändern", weiß der 74-jährige Popovich. "Zum Glück für uns ist er ein wirklich reifer junger Mann, der weiß, was er will. Er ist bereits ein Profi."

Ein ehrgeiziger Profi, wie Wembanyama unterstreicht: "Wir sind hungrig auf die ganze Saison, aber besonders auf das nächste Spiel." In der Nacht von Freitag auf Samstag (2 Uhr MESZ) müssen die Spurs bei den Houston Rockets antreten. Das nächste Texas-Duell, diesmal dürften die Siegchancen größer sein.