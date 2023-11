Weltranglisten-14. Bencic verkündet Schwangerschaft

Topspielerin Belinda Bencic hat ihre Schwangerschaft verkündet. Die Schweizerin ist 14. in der Weltrangliste.

Die letzten Wochen auf der Tennistour waren für Belinda Bencic sportlich nicht einfach, nun schreibt die Schweizerin im Privatleben positive Schlagzeilen. "Wir erwarten unser kleines Wunder. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen", schrieb die 26-Jährige auf Instagram und machte damit ihre erste Schwangerschaft publik. Bencic ist mit ihrem Fitnesscoach, dem ehemaligen slowakischen Fußball-Profi Martin Hromkovic (41), liiert.

Wie es mit ihrer Tenniskarriere weitergeht, ließ die Eidgenössin, die vor gut drei Jahren schon einmal Weltranglistenvierte war (aktuell ist sie 14. im WTA-Ranking), indes offen. Im Sommer hatte Bencic in einem Interview mit dem "Tages-Anzeiger" wissen lassen, dass sie sich eine Rückkehr in den Spielbetrieb auch als Mutter vorstellen könne.

Wie die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber, die nach ihrer Babypause Anfang 2024 in Australien wieder spielen will.

Lebensmittelvergiftung wirft Bencic zurück

Zuletzt hatte Bencic sportlich zu kämpfen. Die Ostschweizerin schlug sich mit einer Lebensmittelvergiftung herum und musste deshalb Anfang Oktober kurzfristig auf das WTA-1000-Turnier in Guadalajara verzichten. Auch die gesamte China-Tour mit den Stationen Peking und Zhengzhou verpasste sie - und somit auch ihr erklärtes Ziel, die derzeit stattfindenden WTA Finals.

Und so datiert ihr letztes Spiel auf der Tour aus dem September, in San Diego unterlag sie in der 3. Runde der Belarussin Aliaksandra Sasnovich. Bei den Grand Slams in diesem zu Ende gehenden Tennisjahr stand Bencic dreimal im Achtelfinale (Australian Open, Wimbledon, US Open) und scheiterte in Paris in Runde eins.

Zwei Medaillen in Tokio

Bencic hat in ihrer Laufbahn acht WTA-Titel im Einzel geholt - darunter Anfang des Jahres nach Abwehr von drei Matchbällen in Abu Dhabi und in Adelaide -, zwei weitere im Doppel. In Tokio gewann sie 2021 olympisches Gold im Einzel und Silber im Doppel an der Seite ihrer Landsfrau Viktorija Golubic.