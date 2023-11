Welche "Pokal-Helden" setzt Kovac gegen Bremen auf die Bank?

Belohnung für die Wolfsburger "Pokal-Helden" oder rotiert VfL-Trainer Niko Kovac nach dem 1:0 gegen RB Leipzig wieder zurück? Gegen Bremen steht für die Niedersachsen nach zuletzt drei Liga-Pleiten in Serie viel auf dem Spiel.

Niko Kovac hatte in seiner Trainerlaufbahn gewiss schon größere Sorgen als diese, wen er nun aufstellt am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Heimspiel gegen Werder Bremen. Gut für den Wolfsburger Coach: Seine Radikal-Rotation im Pokal gegen RB Leipzig (1:0), als er im Vergleich zum vorausgegangenen Liga-Spiel in Augsburg (2:3) achtmal wechselte, ging auf. Akteure aus der zweiten Reihe wie Sebastiaan Bornauw, Aster Vranckx oder Vaclav Cerny glänzten, defensiv ließ der VfL gegen das Topteam kaum etwas zu, während Stammspieler wie Joakim Maehle, Maximilian Arnold, Lovro Majer oder Jonas Wind erst spät in die Partie kamen. "Deswegen haben wir die Spieler verpflichtet", erklärte Kovac seine vielen Wechsel, "man hat schon gesehen, dass es keinen Abfall gab im Vergleich zu den letzten Bundesligaspielen."

Belohnt Kovac den starken Pokal-Auftritt?

Was freilich auch gar nicht so kompliziert war, schließlich verlor der VfL seine letzten drei Partien in der Liga allesamt und ließ vor allem die Konstanz über 90 Minuten vermissen. In Augsburg oder in Stuttgart (1:3) wurde jeweils eine Pausenführung noch verspielt. Wer bringt den VfL nun in der Liga wieder auf Kurs? Müssen die "Pokal-Helden", so stand es auf einem großen Banner im Wolfsburger Block am Dienstagabend geschrieben, wieder weichen für die Stammkräfte? Oder belohnt Kovac die starken Auftritte mit einem weiteren Einsatz gegen Werder?

Torjäger Wind dürfte in die Startelf zurückkehren

Am wahrscheinlichsten dürfte die Rückkehr von Torjäger Wind in die Startelf sein, der Däne schoss schließlich acht der erst 13 Ligatore seiner Mannschaft und traf auch gegen Leipzig nach seiner Einwechslung noch den Pfosten. Für ihn müsste Tiago Tomas weichen, der Portugiese, der den Siegtreffer gegen RB traumhaft vorbereitete, könnte aber auf der linken Seite für Jakub Kaminski zum Einsatz kommen.

Muss Kapitän Arnold um seinen Platz fürchten?

Die spannendste Personalie ergibt sich im zentralen Mittelfeld: Der Belgier Vranckx (kicker-Note 2) überzeugte bei seinem Startelfdebüt in dieser Saison auch Kovac dermaßen, dass dieser ein Sonderlob verteilte. Und weil auch Nebenmann Mattias Svanberg (kicker-Note 2,5) stark spielte, hat der Trainer nun die Qual der Wahl: Hält er an seiner Doppelsechs fest? Oder kommt Kapitän Arnold zurück ins Team? Schon zu Saisonbeginn hatte das 29-jährige VfL-Urgestein hart um seinen Platz im Team kämpfen müssen.

Klar ist: Für Wolfsburg geht es gegen Werder um viel. "Ich erhoffe mir für Bremen die gleiche Reaktion", sagte Kovac nach dem Leipzig-Spiel. "Ohne diesen Einsatz werden wir in der Bundesliga Probleme bekommen. Ich hoffe, dass die Jungs das registriert haben."